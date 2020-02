Pompe di calore e freddo intenso: come districarsi tra i luoghi comuni

Proseguiamo il nostro giro nel mondo delle pompe di calore e dei tanti luoghi comuni sul loro funzionamento che troppo spesso portano l'utente finale ad essere indotto a scelte clamorosamente errate, con il nostro esperto, l'ingegner Samuele Trento. In questo caso, con il Generale Inverno che incombe, parleremo con grande obiettività del funzionamento delle pompe di calore in caso di freddo intenso (temperature inferiori agli 0°C) e dei tranelli che si celano dietro alcuni luoghi comuni.

La Pompa di Calore funziona anche sotto la neve? Questa la domanda oramai di rito quando ci troviamo ad affrontare una scelta di sostituzione del proprio impianto di climatizzazione, passando da una caldaia ad una pompa di calore, alla quale troppo spesso corrisponde una risposta altrettanto retorica da parte di molti, troppi installatori: NO, le Pompe di Calore non funzionano con il freddo. Installa una caldaia ibrida!





Non è una risposta data in malafede, ma dal sentito dire, classiche "chiacchiere da bar". E' una risposta data per mancanza di esperienza oppure per esperienze negative con le pompe di calore commerciali, quelle delle marche famose che non sono altro che condizionatori trasformati in pompa di calore.



Esistono però Pompe di Calore Professionali che riescono ad avere bassi consumi elettrici anche quando fuori son 4° sotto zero.

Per approfondire questo concetto guarda il video che ho realizzato per i tuoi potenziali clienti che sono ancora diffidenti alle Pompe di Calore:

