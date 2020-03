Fake News, Complotti, Bufale: AVETE ROTTO IL C***O!

Un accalorato sfogo di David Romagnoli su Facebook che tutta la Redazione di Ecquologia fa proprio!

AVETE ROTTO IL C***O !

Solo raramente butto via tempo per scrivere cose su faccialibro, normalmente mi limito a condividere ciò che ritengo possa avere una qualche importanza e valenza... ma a 'sto giro.. AVETE ROTTO IL C***O!

Sono diventato molto, ma molto più intollerante alle cagate e minchiate diffuse dalle persone in questo periodo. Vuoi per l'età che è quella che è.... vuoi per la tensione che si sta accumulando a causa dello scenario futuro che si staglia davanti ai miei occhi... vuoi perché sono forse stanco (ma tanto stanco) degli approcci "ad minchiam" delle persone che diffondo cagate a ripetizione senza mai ….. MAI.. C***O MAI collegare il cervello...

insomma....AVETE ROTTO IL C***O!

- il Giappone (USA - Corea - Finlandia - San Marino - Marte - Venere - Vega - Alpha Centauri - ecc. ecc.) ha il vaccino ma non lo vuole condividere perché sono egoisti (i poteri forti - voglio dominare il mondo - le macchie solari - la congiunzione astrale - mia zia Arcibalba ha l'herpes al labbro ecc. ecc.).. AVETE ROTTO IL C***O!

- Ed EMERGENCY (Medici Senza Frontiere, ecc. ecc.) dove sta eh? Dove sono tutte ste ONLUS che pago io con la mia evasione fiscale... eh? Carola dove sta? Greta Thunberg perché invece di rompere con il Clima non sta in corsia eh? Dove stanno tutti questi che guadagnano 35.600,67 euro al mese per stare in una nave come se fossero in crociera eh? Dove sono tutti quelli della sinistra che fanno tanto i radical chic, perché non vanno tutti in corsia ad aiutare i medici eh? [P.S. Come se per il virus, tutte le altre emergenze e "mostruosità" mondiali si siano dissolte come neve al sole].. AVETE ROTTO IL C***O!

- Non è stato un salto di genere a generare il virus tramite un pipistrello (un topo - ratto - serpente - ramarro - pulce - protozoo - medusa aliena ecc. ecc.) ma il virus è stato diffuso in modo premeditato (a Wuhan dall'esercito ammmmericano - lanciato mediante scie chimiche - mia zia Arcibalda che è andata in Cina per le vacanze con una provetta nella borsa - ecc. ecc.).. AVETE ROTTO IL C***O!

- Facciamo i tamponi a tutta la popolazione (Comunale, Provinciale, Regionale, Italiana, Europea, Mondiale, Planetaria del Sistema Solare, Gruppo stelle nane 5GK89, Quadrante Alpha, Via Lattea, Gruppo locale M30, Ammasso della Vergine, Supercluster Caino1271, Universo Conosciuto, Dimensione Fisica) così sappiamo tutto, sappiamo chi può fare cosa, abbiamo il controllo, abbiamo una visione, abbiamo la base statistica, abbiamo ritrovato i centrini di zia Arcibalda.... Perché non facciamo i tamponi... che cosa vogliono nascondere?.. AVETE ROTTO IL C***O!

- Governo inadeguato (sprovveduto, poco reattivo, poco serio, inconcludente....) mette poco denaro nell'emergenza, Conte ci fa aspettare 25 minuti per la diretta, le mascherine le potevamo comprare prima della pandemia - ad Agosto 2009 per esempio, dovevamo chiudere tutto e tutti dalla peste del 1630 [qui il discorso rischia di farsi lunghetto...].. AVETE ROTTO IL C***O!

- Buone notizie, ci sono segnali di sperimentazione da Israele (USA, Uzbekistan, Giappone, Kamchatka, Jacuzia, Cita, ecc. ecc.) sul vaccino che potrebbe essere disponibile fra 10 giorni (20 giorni, 5 settimane, 1 mese, 3 mesi, 10 millenni, dopo l'attacco alieno, ecc. ecc.).. AVETE ROTTO IL C***O!

- è tutta colpa della sperimentazione del 5G che in realtà sono armi (tecnologiche, chimiche, batteriologiche, ecc. ecc.) gestite e coordinate dai poteri forti (Rettiliani, Amanuensi, il Priorato di Sion, l'Opus Dei, ecc. ecc.) - dove c'è il 5G vediamo cadaveri in ogni dove e i media tacciono, collusi con i poteri forti.. AVETE ROTTO IL C***O!

- I cinesi (coreani, americani, vietnamiti, templari, lanzichenecchi Ittiti/Sumeri/Babilonesi) non ci dicono tutta la verità, a che scopo, perché non vogliono diffondere le informazioni che sappiamo esistere.....cosa c'è dietro? [io una idea di quello che c'avete dietro ce l'avrei pure ma non voglio esagerare per evitare epiteti scurrili]... AVETE ROTTO IL C***O!

- Gli Stati Uniti (Brasile, Sud Africa, Guatemala, Liechtenstein, Città del Vaticano, il comune di Montecatini) non dichiarano lo stato di allarme totale perché hanno il vaccino (la cura, la soluzione, sono immuni, sono geneticamente modificati, sono tutti rettiliani, ecc. ecc.).. AVETE ROTTO IL C***O!

- I militari Americani in Europa sono qui per limitare il trasferimento di persone verso gli USA e sono tutti immuni perché vaccinati. è il più grosso tentativo di controllo degli stati uniti verso uno stato sovrano... AVETE ROTTO IL C***O!

- lo "stato" non diffonde tutte le informazioni perché sa benissimo che la mortalità del virus è del 367,45% (stanno facendo esperimenti non autorizzati, sono in mano delle big pharma, mio cugggino mi ha detto che Conte ha scommesso sugli effetti di uno sterminio di massa della popolazione, ..lo so io il perché).. AVETE ROTTO IL CAZZO

- dietro ci sono i Rothschild (Illuminati, Savi di Sion, Lanzichenecchi [mi piace la parola.. ha un nonsoche] che hanno scommesso in borsa sulla distruzione e terminazione della razza umana (Civiltà, stile di vita occidentale, Globalizzazione, Capitalismo, Liberismo, ecc. ecc.).. AVETE ROTTO IL CAZZO

- è tutto un comBlotto perché alla fine è solo una semplice influenza..... AVETE ROTTO IL C***O!

- Le vitamine A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z - BBKING - TSETSE - MIOMIO - PDF ecc. ecc. rendono immuni dal virus, ma la cosa non la dicono troppo in giro perché le big pharma vogliono lucrare sul vaccino e sulla cura. Miocugggino è guarito dopo l'assunzione di vitamine del gruppo M10Dur0 senza bisogno di respiratore ed ossigeno... eh?!... eh?1... come te la spieghi? eh? eh? dimmelo dai...come la spieghi? AVETE ROTTO IL C***O!

- Gli extracomunitari (Neri, Mussulmani, Pastafariani, Ebrei, Comunisti, Omosessuali, ROM, Eletti, abitantiditrepallechenonsicapiscecomesidebbanochiamare ecc. ecc.) non prendono il virus perché [a piacere]... AVETE ROTTO IL C***O!

- è tutta una montatura per distrarci dai veri problemi (Scie Chimiche, MES, Referendum, legge di stabilità, i Rettiliani sono tra di noi, ecc. ecc.)... AVETE ROTTO IL C***O!

- Mio Zio (ammiocuggino, zia Arcibalba, il mio vicino, la sorella della cognata di mia cugina che è ricercatore all'università in scienze delle pitture applicate alle marionette di legno) mi ha detto che le mascherine da utilizzare non sono quelle che ti dicono, ma le RDDF6969 / TK4 che vendono solo da Ermenegildo Loccampuaturi e che non diffondono perché ci vogliono tutti morti... AVETE ROTTO IL C***O!

- Se ti bevi un bicchiere di lava dell'Etna a 1890,67 gradi centigradi, uccidi sicuramente il virus che è molto sensibile al calore... mi raccomando mia zia Arcibalba lo ha fatto ed adesso sta così bene che sembra una statua del Botticelli (Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello, Bernini, ecc. ecc.) - In Estate dicono che il virus scomparirà per effetto del calore (Raggi Gamma del dott. Barnard / Hulk, UVA, UVB, UVC, infrarossi, esposizione ai polini, ecc.).. AVETE ROTTO IL C***O!

- il virus è base SARS che è stato geneticamente modificato da USA (Germania, Francia, Israele, Russia, Cina [ma come anche Cina... si sono fanculizzati da soli???] per sovvertire l'ordine mondiale e per scatenare gli effetti della terza guerra mondiale senza le bombe e la distruzione di cose e senza un numero enormemente più alto che sarebbe derivato dall'utilizzo di testate nucleari... AVETE ROTTO IL C***O!

Insomma... lo ribadisco, magari mi sono espresso con una forma di comunicazione non troppo chiara ed evidente.... AVETE ROTTO IL C***O!

Se avessi voglia, farei un "catalogo" un album dei ricordi da riempiere delle minchiate (ed affini) che sono state prodotte in questi giorni, giusto per ricordare a me ed alla mia famiglia che tutto sommato ce la meritiamo una lezione, una piccola estinzione di massa.

"CHE LA FORZA SIA CON VOI"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.