Libera le Rinnovabili: lo shock economico per far rinascere l'Italia – Diretta Streaming 27 marzo

Venerdì 27 marzo alle ore 17:00, continuando la serie di dirette streaming "Andrà tutto bene e sarà rinnovabile", parleremo di come Liberare le Energie Rinnovabili per far rinascere l'economia italiana, con dati e cifre.

Saranno nostri ospiti:

Francesco Ferrante - vicepresidente Kyoto Club

Piero Gattoni - presidente Consorzio Italiano Biogas

Attilio Piattelli - vicepresidente Italia Solare

Paolo Picco - presidente Federidroelettrica

Agostino Re Rebaudengo - presidente Asja Ambiente Italia

Giampiero Trizzino– facilitatore gruppo Ambiente M5S

Edoardo Zanchini - Vice Presidente di Legambiente

in regia e coordinamento Sergio Ferraris, con le incursioni di Michele Dotti, Jacopo Fo, Fabio Roggiolani

Per approfondire il tema odierno potete rileggere questo recente articolo: Sblocchiamo i cantieri delle rinnovabili e dell'efficienza

ECOFUTURO FESTIVAL

È una manifestazione che si sviluppa da sempre essenzialmente on line.

Ogni anno organizziamo uno studio televisivo sempre più attrezzato e produciamo 10 ore di dirette al giorno con 300.000 visualizzazioni.

Non a caso la collocazione del Festival è a Luglio perché favoriamo il massimo della fruizione on line e il minimo dei costi per chi vuole fruirne.

È chiaro che questa scelta comprime la partecipazione diretta e spesso abbiamo dovuto subire con pazienza i consigli di chi preferisce 100 spettatori in più in una sala a 50.000 visualizzazioni Facebook in diretta e decine di migliaia su YouTube, sui siti e su mille altre strade virtuali in differita.

Oggi il patrimonio di informazioni e formazione continua che circola come Ecofuturo è davvero una risorsa per tutte e tutti.

Ecco perché la terribile esperienza che vive il nostro popolo non ci impedisce di far progredire il confronto e il lavoro, perché crediamo da sempre che il viaggiare per ascoltare una persona che parla, se non dobbiamo interagire in altro modo, non sia più la soluzione eco e economica.

Quindi in questi giorni, che possiamo passare nelle nostre case grazie all’eroismo di tanta gente che deve stare in prima linea a rischiare la propria salute per tutti i cittadini, noi proseguiamo a fare quello che possiamo.

Seguiteci e rilanciateci se vi piace! E forza che andrà tutto bene e sarà rinnovabile il futuro!

Immagine di copertina James O'Brien

