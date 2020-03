Autocura energetica delle scuole italiane – Diretta streaming 26 marzo

Il progetto di “Autocura energetica delle scuole italiane”, partito a novembre del 2019, è arrivato a più di metà del suo percorso producendo importanti risultati. Oggi, come tante altre iniziative, resta sospeso in attesa che il mondo si rimetta in cammino.

Giovedì 26 marzo alle ore 17:00, continuando la serie di dirette streaming "Andrà tutto bene e sarà rinnovabile", ne parleremo con l'On. Lorenzo Fioramonti, che da Ministro ha dato inizio al progetto, e con molti dei protagonisti delle scuole che hanno aderito.

Saranno nostri ospiti:

Lorenzo Fioramonti, parlamentare, già Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Giuliano Gabbani, Università di Firenze - Comitato Scientifico GIGA/Ecofuturo Festival

Paolo D’Ottavio, Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” Roma

Giustino Melchionne, Istituto di Istruzione Superiore “A. Righi” Taranto

Mirella Sorbello, Liceo Scientifico “B. Varchi” Montevarchi (Ar)

Fortuna Sorrese, Liceo Scientifico “Ettore Majorana” Roma

Alfredo Vellutini, Istituto di Istruzione Superiore “V. Fossombroni” Arezzo

in regia e coordinamento Sergio Ferraris, con le incursioni di Michele Dotti, Jacopo Fo, Fabio Roggiolani

Per approfondire il tema odierno potete rileggere questo articolo: Autocuriamo l’energia delle scuole: al via il progetto per l’efficienza energetica nelle scuole di Giga-Ecofuturo e MIUR

ECOFUTURO FESTIVAL

È una manifestazione che si sviluppa da sempre essenzialmente on line. Ogni anno organizziamo uno studio televisivo sempre più attrezzato e produciamo 10 ore di dirette al giorno con 300.000 visualizzazioni.

Non a caso la collocazione del Festival è a Luglio perché favoriamo il massimo della fruizione on line e il minimo dei costi per chi vuole fruirne. È chiaro che questa scelta comprime la partecipazione diretta e spesso abbiamo dovuto subire con pazienza i consigli di chi preferisce 100 spettatori in più in una sala a 50.000 visualizzazioni Facebook in diretta e decine di migliaia su YouTube, sui siti e su mille altre strade virtuali in differita.

Oggi il patrimonio di informazioni e formazione continua che circola come Ecofuturo è davvero una risorsa per tutte e tutti.

Ecco perché la terribile esperienza che vive il nostro popolo non ci impedisce di far progredire il confronto e il lavoro, perché crediamo da sempre che il viaggiare per ascoltare una persona che parla, se non dobbiamo interagire in altro modo, non sia più la soluzione eco e economica.

Quindi in questi giorni, che possiamo passare nelle nostre case grazie all’eroismo di tanta gente che deve stare in prima linea a rischiare la propria salute per tutti i cittadini, noi proseguiamo a fare quello che possiamo.

Seguiteci e rilanciateci se vi piace! E forza che andrà tutto bene e sarà rinnovabile il futuro!

