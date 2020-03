L'informazione ambientale ai tempi del Coronavirus - Diretta streaming 23 marzo

Ecofuturo organizza in diretta streaming, alle 18:00 di lunedì 23 marzo 2020 sulla pagina Facebook di Ecofuturo Festival, una riflessione sull'informazione ambientale durante la crisi del Coronavirus.

Quali metodologie usare per continuare a informare sull'ambiente in piena crisi pandemica? Ambiente e salute: è possibile ora trovare nessi e punti cardine?

Fake news sulla pandemia, sulle questioni ambientali, e negazionisti d'ogni genere: è possibile mettere a punto una serie di "anticorpi" per avere una buona ed utile informazione?

A queste domande i giornalisti presenti cercheranno di dare risposte e sarà possibile interagire con la discussione in studio ponendo questioni attraverso la chat di Facebook sulla pagina di Ecofuturo Festival.

I giornalisti descriveranno anche la realtà che stanno vivendo nelle proprie città.

Partecipano:

Rosy Battaglia, fondatrice di Cittadini Reattivi e giornalista di Valori, da Milano

Cecilia Bergamasco, giornalista freelance, da Bergamo

Paola Bolaffio, Giornalisti nell'Erba, Colonna/Roma

Emanuele Bompan, direttore Materia Rinnovabile, da Bologna

Rudi Bressa, giornalista freelance, da Padova

Giorgia Marino, giornalista freelance, da Torino

Jacopo Pasotti, giornalista freelance, da Basilea

Conduce: Sergio Ferraris, direttore di QualEnergia, Roma

ECOFUTURO FESTIVAL

È una manifestazione che si sviluppa da sempre essenzialmente on line.

Ogni anno organizziamo uno studio televisivo sempre più attrezzato e produciamo 10 ore di dirette al giorno con 300.000 visualizzazioni.

Non a caso la collocazione del Festival è a Luglio perché favoriamo il massimo della fruizione on line e il minimo dei costi per chi vuole fruirne.

È chiaro che questa scelta comprime la partecipazione diretta e spesso abbiamo dovuto subire con pazienza i consigli di chi preferisce 100 spettatori in più in una sala a 50.000 visualizzazioni Facebook in diretta e decine di migliaia su YouTube, sui siti e su mille altre strade virtuali in differita.

Oggi il patrimonio di informazioni e formazione continua che circola come Ecofuturo è davvero una risorsa per tutte e tutti.

Ecco perché la terribile esperienza che vive il nostro popolo non ci impedisce di far progredire il confronto e il lavoro, perché crediamo da sempre che il viaggiare per ascoltare una persona che parla, se non dobbiamo interagire in altro modo, non sia più la soluzione eco e economica.

Quindi in questi giorni, che possiamo passare nelle nostre case grazie all’eroismo di tanta gente che deve stare in prima linea a rischiare la propria salute per tutti i cittadini, noi proseguiamo a fare quello che possiamo.

Seguiteci e rilanciateci se vi piace! E forza che andrà tutto bene e sarà rinnovabile il futuro!

