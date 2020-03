Liberare le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica – Diretta streaming 20 marzo

In Italia paghiamo le rinnovabili il 30% in più e le realizziamo con 6 anni di ritardo medio rispetto al resto d'Europa, soprattutto a causa della terrificante burocrazia e ai politici o ai lobbisti che si nascondo dietro ad essa. Dopo lo tsunami corona virus se vogliamo mettere in moto subito 50 miliardi di investimenti TUTTI privati occorre tagliare le gambe alla burocrazia con una cabina unica di regia cui ricorrere per superare molte delle follie che accadono in tante regioni e comuni.

Venerdì 20 marzo, continuando la serie di dirette streaming "Andrà tutto bene e sarà rinnovabile" realizzate dallo staff di Ecofuturo Festival e dalla redazione di Ecquologia, alle ore 17:00 parleremo, con gli ospiti collegati con il sistema di videoconferenze Zoom, di come Liberare le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica dalla burocrazia per far rinascere il paese.

Saranno nostri ospiti:

Loredana De Petris - senatrice

Francesco Ferrante - vicepresidente Kyoto Club

Piero Gattoni - presidente Consorzio Italiano Biogas

Attilio Piattelli - vicepresidente Italia Solare

Paolo Picco - presidente Federidroelettrica

Agostino Re Rebaudengo - vicepresidente Elettricità Futura

in regia e coordinamento Sergio Ferraris, con le incursioni di Michele Dotti, Jacopo Fo, Fabio Roggiolani

ECOFUTURO FESTIVAL

È una manifestazione che si sviluppa da sempre essenzialmente on line.

Ogni anno organizziamo uno studio televisivo sempre più attrezzato e produciamo 10 ore di dirette al giorno con 300.000 visualizzazioni.

Non a caso la collocazione del Festival è a Luglio perché favoriamo il massimo della fruizione on line e il minimo dei costi per chi vuole fruirne.

È chiaro che questa scelta comprime la partecipazione diretta e spesso abbiamo dovuto subire con pazienza i consigli di chi preferisce 100 spettatori in più in una sala a 50.000 visualizzazioni Facebook in diretta e decine di migliaia su YouTube, sui siti e su mille altre strade virtuali in differita.

Oggi il patrimonio di informazioni e formazione continua che circola come Ecofuturo è davvero una risorsa per tutte e tutti.

Ecco perché la terribile esperienza che vive il nostro popolo non ci impedisce di far progredire il confronto e il lavoro, perché crediamo da sempre che il viaggiare per ascoltare una persona che parla, se non dobbiamo interagire in altro modo, non sia più la soluzione eco e economica.

Quindi in questi giorni, che possiamo passare nelle nostre case grazie all’eroismo di tanta gente che deve stare in prima linea a rischiare la propria salute per tutti i cittadini, noi proseguiamo a fare quello che possiamo.

Seguiteci e rilanciateci se vi piace! E forza che andrà tutto bene e sarà rinnovabile il futuro!

Immagine di copertina James O'Brien

