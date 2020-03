"Andrà tutto bene e sarà rinnovabile" le dirette streaming ai tempi del Coronavirus

Ecofuturo, che ha ideato l'omonimo festival on line che raggiunge ogni hanno oltre 300.000 visualizzazioni in diretta, ora torna con una serie di appuntamenti in streaming

"Andrà tutto bene e sarà rinnovabile" è il titolo della serie di trasmissioni streaming che per tutta la settimana saranno realizzate dallo staff di Ecofuturo e diffuse dalla pagina Facebook EcoFuturo Festival, per stare vicino alle italiane e agli italiani in questo momento. Lunedì 16 marzo alle 11:00 iniziamo mettendo a disposizione le conoscenze circa il sistema di videoconferenze Zoom con il professor Maurizio Fauri, da Trento. Conduce in studio da Roma il giornalista scientifico Sergio Ferraris e commenta da Arezzo l'eco innovatore Fabio Roggiolani Immagine di Serse Luigetti Redazione Ecquologia

