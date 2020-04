Conversazione sull'ambiente con il Ministro Sergio Costa - Diretta Facebook 1° aprile

Mercoledì 1 aprile ore 17:00 - Conversazione sul futuro. Incontro in videoconferenza con giornalisti del settore ambientale. Organizzato da Ecofuturo Festival

Link per vedere la diretta

La conversazione sull'ambiente con il Ministro Sergio Costa e i giornalisti ambientali (che sarà trasmessa alle 17:00 di mercoledì 1 aprile, in diretta differita, sulla pagina Facebook del Ministro) avrà come argomento una serie di novità sull'end of waste, sull'economia circolare e sulla ricostruzione ecologica del dopo Coronavirus, nonché sui fondi per mettere in pratica una fase di ripresa dell'economia che abbia al suo interno una forte componente ambientale.

In questo quadro saranno toccate anche questioni quali la qualità dell'aria, la gestione dei rifiuti e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Importanti novità, inoltre, sul fronte dell'Unione europea. All'incontro, che si svolgerà da remoto attraverso la piattaforma digitale messa a punto da Ecofuturo per continuare a informare sull'ambiente nonostante la crisi del Coronavirus, parteciperanno i giornalisti ambientali che seguono le questioni ecologiche in Italia.

La regia e la conduzione da studio dell'evento è a cura di Sergio Ferraris.

Linkate, seguite e condividete. Sarà possibile porre domande al ministro attraverso la chat su Facebook.

