Biogas Italy 2020: il 5 e 6 marzo a Milano

Puntuale come sempre a fine inverno arriva anche quest'anno l'evento di riferimento sull'avanguardia di una agroenergia fondamentale per il nostro paese come il biogas, con la sesta edizione di Biogas Italy: GreenPossible - Nuove energie per nuovi mercati, organizzato di una eccellenza italiana ed europea del settore come il CIB (Consorzio Italiano Biogas), in programma i prossimi 5 e 6 marzo, presso lo Spazio BPM di Milano.

Si tratta di una occasione per approfondire insieme come, attraverso il biogas agricolo, rinnovabile e programmabile, sia possibile alimentare nuovi mercati creando nuove opportunità di sviluppo 100% Made in Italy con lo sguardo rivolto ad un nuovo importante traguardo: il 2030/2050.

Anche quest'anno il ricchissimo programma dell'evento farà convergere i mondi della scienza, della politica, delle istituzioni, del mondo imprenditoriale con le testimonianze e la voce degli agricoltori che stanno innovando le loro aziende. Nessun settore è escluso dal cambiamento climatico e occorrono risposte rapide ed efficaci.

Tutela del suolo, prospettive del gas rinnovabile, mercati del biometano e decarbonizzazione del settore dei trasporti questi tra i principali temi trattati nelle due giornate dell'evento, che proporrà come sempre le migliori pratiche del settore, con testimonianze anche a livello internazionale.

