Ecofuturo premia le ecoinnovazioni ad Ecomondo 2019: la "Magnifica Essenza" del Trentino

Il comitato scientifico di Ecofuturo Festival ha avuto l'onore anche quest'anno di selezionare le migliori ecoinnovazioni di Ecomondo 2019, svoltosi lo scorso novembre a Rimini, e per questo cominciamo oggi una ricognizione per conoscere più da vicino, anche attraverso le interviste del Direttore di Quelenergia Sergio Ferraris, le realtà che hanno conseguito il riconoscimento, partendo da una regione molto virtuosa come il Trentino. Si tratta infatti di una significativa esperienza di economia circolare che nasce intorno alla gestione forestale integrata di abete rosso in Val di Fiemme, intorno alla quale è nato un impianto di teleriscaldamento a biomasse a Cavalese e, più recentemente, una nuova filiera legata alla utilizzazione residuale degli aghi di abete rosso dai quali si ricava oggi una profumata "Magnifica Essenza".

Magnifica Essenza nasce dalla sinergia di diverse realtà, unite dalla passione per il proprio territorio e la ricchezza delle sue conifere. Un progetto nato in Valle di Fiemme che recupera gli aghi di conifera, altrimenti scartati nelle lavorazioni boschive, e ne produce pregiato olio essenziale dalle innumerevoli qualità benefiche. Di tutte le conifere presenti sul territorio, centrale è il ruolo dell’Abete Rosso, che da secoli riscalda le nostre comunità e produce preziosa energia rinnovabile.

Dall’estrazione di quest’ultimo, infatti, si ottiene un olio dalle proprietà balsamiche, che porta nelle nostre case il profumo dei boschi della Valle di Fiemme. Tutto il processo di estrazione è ottenuto in modo naturale e sostenibile, rispettando le norme sullo sfruttamento delle risorse naturali e operando entro i limiti che la natura stessa ci impone.

Un progetto che vuole far conoscere la vera essenza della Valle di Fiemme, attraverso l’olfatto e i profumi che raccontano questo prezioso territorio montano.

Le parole chiave di Magnifica Essenza sono:

IL BENESSERE

L’olio essenziale di abete rosso è generalmente un tonico rige­nerante e balsamico. Nello specifico è antisettico, antibatterico, antiparassitario, balsamico e benefico. Inoltre, possiede proprietà particolari che lo rendono un rimedio naturale contro le zanzare, aiuta a combattere la stanchezza mentale e la tristezza emotiva. Un rimedio per anima e corpo da utilizzare in tutte le stagioni.

LA SOSTENIBILITÀ

Il prodotto e il processo di produzione sono completamente so­stenibili. L’energia utilizzata nel processo di distillazione, recupera il vapore in eccesso prodotto dalla centrale di Teleriscaldamento di Cavalese. La filiera è corta e riprende gli scarti del territorio, producendo olio dalle frasche presenti nel bosco. Un progetto e un prodotto, che danno alle risorse del territorio, una seconda possibilità.

Davvero un grande esempio di economia circolare di comunità dal grande valore anche testimoniale.

L'intervista esclusiva del Direttore di Qualenergia Sergio Ferraris ad Anastasia Sandri di Magnifica Essenza

Per visitare Magnifica Essenza: Cavalese – Via Pillocco, 4 – (TN)

Contatti: 0462 - 235173 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

