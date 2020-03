Il governo e la UE finanzino la crisi di liquidità delle imprese dovuta coronavirus

Rilanciamo anche dalle nostre pagine la petizione ideata da Fabio Roggiolani, cofondatore di Ecofuturo Festival, e indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

FIRMA SU CHANGE.ORG

Il blocco dovuto al coronavirus rischia di affondare centinaia di migliaia di imprese per crisi finanziaria.

La perdita improvvisa di incassi può far chiudere o svendere ai fondi Esteri intere catene commerciali fiorenti o interi comparti legati alla ristorazione, al turismo, ai servizi, come distributori, autolavaggi, oppure piccoli negozi di abbigliamento e di tutto quello che se non venduto in stagione diventa perdita secca. Stessa questione per il comparto dei trasporti terrestri , marittimi e aerei e per altri comparti.

Occorre un immediato annuncio che le crisi di liquidità dovute a questa vicenda saranno finanziate e le imprese sostenute per non consegnare alla finanza predatoria gioielli economici del nostro paese.

A fronte di tali risorse le aziende dovranno reintegrare lavoratori eventualmente licenziati durante la crisi .

La Ue non può lasciarci soli in questo momento, non solo con L'autorizzazione allo sforamento dei limiti di bilancio, ma anche con risorse destinate a fondo perduto.

Noi italiani se occorresse dobbiamo essere pronti ad una imposta patrimoniale sulle ricchezze superiori a 500.000€ ed al blocco immediato di tutti i cumuli pensionistici superiori complessivamente a 5000€.

Se non dimostriamo ora solidarietà tra i popoli europei e tra gli Italiani gli effetti di questa crisi saranno tremendi per il nostro tessuto economico.

Fabio Roggiolani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.