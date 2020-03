Paghi chi ha inquinato! La petizione di Eco Lobby

On line su change.org la petizione dell'associazione Eco Lobby per togliere 20 miliardi di sussidi pubblici a petrolio, gas e carbone.

FIRMA QUI

Comunicato stampa, PAGHI CHI HA INQUINATO!

Nelle prossime settimane si giocherà una partita decisiva nel dibattito politico mondiale. La crisi causata dall'epidemia porterà ad un'inversione di centottanta gradi nella politica economica: dall'idea liberista di non intervento dello stato nell'economia, a massicce immissioni di denaro pubblico, con un imponente ricorso al debito, per evitare il crollo totale del sistema economico.

Il rischio molto grave, è che la logica dell'emergenza, come in alcune interviste alcuni politici conservatori hanno già ventilato a diversi livelli, induca a rallentare la transizione ecologica, già incerta e timida, considerandola più un'incombenza e un ostacolo, che un'opportunità di innovazione e crescita sana. E che quindi queste immissioni di denaro non vengano orientate in investimenti qualificati e innovativi, ma riversate in un più facile, non selettivo, sostegno indiscriminato ai consumi.

Sarebbe un errore devastante, ma il pericolo è concreto, anche perché molti interessi vanno in questa direzione.

E' necessario fare quindi un'azione politica di tutti gli ecologisti, congiunta, finalizzata, con l'obiettivo di orientare questa nuova fase economica nella direzione della transizione ecologica, unica scelta capace di darci futuro, benessere sostenibile, lavoro e sviluppo sani.

Ecolobby rivolge dunque un appello a tutto il mondo ecologista, le associazioni, i movimenti, gli scienziati, gli intellettuali, le forze economiche innovative ed ecologiche, per coordinarsi e mobilitarsi in questo senso, con tutte le iniziative che si riterranno opportune.

Per iniziare, lanciamo una petizione su change.org, che esprime proprio questa preoccupazione e chiede l'immediata cancellazione dei 20 miliardi annui di sussidi all'industria fossile, per destinarli ad un più convincente impegno verso la Transizione Ecologica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.