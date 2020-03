Pubblichiamo di seguito la sintesi essenziale per punti del Decreto #CuraItalia, emanato ieri dal Governo

#curaitalia "Decreto #CuraItalia: le misure in pillole”

Cassa integrazione per 9 settimane aggiuntive ed estesa a tutti i settori comprese le imprese con meno di 5 dipendenti

Stop rate mutui prima casa a lavoratori autonomi e liberi professionisti che vedranno il fatturato calare di più di un terzo

‍ Periodo di quarantena o sorveglianza domiciliare attiva, equiparato a fini Inps alla malattia

Pmi: Misure di sostegno finanziario, fondo di garanzia centrale e sostegno alla liquidità

600 euro in favore dei lavoratori autonomi, liberi professionisti titolari di partita Iva e dei lavoratori titolari di rapporti di co.co.co attivi al 23.02.20

⯑ Differite le scadenze di marzo di versamenti di ritenute, contributi, premi assicurativi e Iva. Per le aziende più colpite il nuovo termine è il 31.05

‍♂ Per le partite iva versamenti tributi entro 31.05, adempimenti entro il 30.06

⚠ Sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che nel corso del 2019 non abbiano guadagnato più di 10 mila euro

‍ Congedo parentale al 50% della retribuzione, o voucher baby sitter da 600 euro per i genitori (massimo uno per nucleo familiare) con figli sotto i 12 anni costretti a casa dalla chiusura delle scuole

⯑ Finanziamenti agevolati e a fondo perduto alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali

Premio di 100 euro ai dipendenti che nel mese di marzo hanno continuato a lavorare presso la sede di lavoro

Credito d’imposta al 60% del canone di affitto di marzo per gli esercenti di attività d’impresa di negozi e botteghe

Credito di imposta per il 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro

⛑ I permessi previsti dalla legge 104 per chi assiste parenti disabili saranno 12 giorni in più sia a marzo che ad aprile.

‍⚖ Stop fino al 15 aprile a processi ed udienze

‍⚕ 3.5 miliardi per il sistema sanitario nazionale e la Protezione civile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.