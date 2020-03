La Regione Veneto e Terna hanno firmato un protocollo d’intesa per l’avvio di una sperimentazione sull’utilizzazione dei sistemi di monitoraggio delle linee elettriche, finalizzati sia della sicurezza della rete elettrica che a quella del territorio.

#iot4thegrid #ternaiot "L'IoT (internet delle cose) arriva nelle reti elettriche: Veneto regione di test"

Si tratta di un protocollo che prevede la realizzazione di un sistema integrato di misura, raccolta ed elaborazione in tempo reale dei dati di funzionamento delle linee gestite da Terna nel territorio veneto, basato sulla tecnologia dell’Internet of things (IoT) dal quale è derivato il nome del progetto #IoT4TheGrid.



Nel dettaglio il progetto prevede l'installazione e la gestione di sensori di elaborazione distribuita e analisi avanzata per la localizzazione reattiva dei guasti, il monitoraggio strutturale e ambientale e la creazione di una piattaforma di concentramento dei dati. Sono già stati installati circa 500 dispositivi per il monitoraggio di alcuni territori, collocati prevalentemente tra le province di Belluno, Verona e Vicenza.



Molto vasto il perimetro applicativo dei nuovi sensori che va dalla sicurezza nell’esercizio della rete elettrica, alla prevenzione degli incendi, al monitoraggio del dissesto idrogeologico, allo stato strutturale delle infrastrutture, ai dati meteorologici, alla crescita della vegetazione, al monitoraggio sismico ed ai dati sulla qualità dell’aria.



Una iniziativa di grande valenza quella avviata in Veneto, che si colloca in una nuova e più ampia strategia di utilizzo della rete di trasmissione promossa da Terna e focalizzata su nuovi servizi per il territorio e la collettività che vede proprio la rete nazionale di trasmissione anche come vettore di nuovi servizi a valore aggiunto. Una strategia che si appoggia a nuovi ed innovativi strumenti digitali collocati sui tralicci, avvalendosi delle reti in fibra ottica e del supporto delle tecnologie IoT e che consente di utilizzare una singola infrastruttura in una logica multiservizi.

#IoT4theGrid - L’innovazione parte dal Veneto (sito Terna)