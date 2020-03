Confermando il grande divario esistente tra nord e sud del paese, Trento risulta la città più sostenibile d'Italia secondo i tre grandi ambiti di trasporti, energia e ambiente, seguita da Torino, Bologna, Mantova e Milano. Questo il responso del nuovo Smart City Index 2020 di Ernst&Young, che registra annualmente gli avanzamenti di sostenibilità delle città italiane.

#smartcityindex2020 "Smart City Index: Trento in vetta"

Le città dell'Italia settentrionale si confermano come guida in termini di sostenibilità con Milano che risulta la prima città italiana per la mobilità condivisa a fine 2019, con oltre 3.000 auto in car sharing di sei operatori dei quali 3 elettrici, e 4.800 biciclette.

Analizzando la classifica top-20 si rilevano 12 città medie, come Bolzano, Brescia, Bergamo, Pordenone e Ferrara. La ventesima risulta Firenze, con Roma che si colloca al 78° posto dopo Napoli che si colloca al 62°. A chiudere la classifica L'Aquila (107a), Catania (108a) e Crotone (109a).

Come ha voluto commentare Andrea D'Acunto, Mediterranean Government and Public Sector Leader di Ernst&Young, "Da diversi anni le città nel nostro Paese si stanno evolvendo in maniera sensibile verso la sostenibilità, attivando diverse iniziative per essere a basso impatto ambientale, favorire la mobilità sostenibile e ridurre fenomeni come l'inquinamento atmosferico e il congestionamento del traffico, è ancora presente, tuttavia, un grande divario con le città del Sud, ad eccezione di Lecce e Bari che si collocano tra le prime 50 nella classifica dedicata al tema della sostenibilità".

Analizzando i risultati del nuovo report, "alcuni indicatori sono cresciuti in maniera esponenziale soprattutto nelle città metropolitane di Milano, Torino, Bologna, o nelle città medie del Nord". Relativamente alla mobilità sostenibile (mobilità elettrica, ciclabile e pedonale, e mobilità condivisa), tutti gli indicatori evidenziano un costante aumento negli ultimi sei anni con significativi incrementi nell'ambito della mobilità elettrica.

A livello di parco viaggiante, in Italia nell'ultimo quadriennio le auto elettriche e ibride sono più che triplicate, facendo registrare un +259% rispetto al 2016, con una significativa diminuzione del parco viaggiante complessivo dal 2002 al 2018, con Milano che ha eliminato oltre 100.000 veicoli, con tre città del Sud come Messina, Catania e Reggio Calabria in controtendenza, avendo fatto registrare un incremento.

La Redazione di Ecquologia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.