EcoSalute: come difendersi dal coronavirus, oggi ed in futuro

Sabato 28 marzo dalle 17:00 alle 18:30, continuando la serie di dirette streaming "Andrà tutto bene e sarà rinnovabile", andrà in onda uno speciale Ecofuturo Salute: con medici ed esperti qualificati parleremo di come difendersi dal corona virus, oggi ed in futuro.

Saranno nostri ospiti:

Ernesto Burgio, medico pediatra, esperto di epigenetica e biologia molecolare. Presidente del comitato scientifico della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA)

Giuseppe Di Fede, Medico Chirurgo, direttore sanitario Istituto di Medicina Biologica-IMBio, esperto in immunologia clinica, ipertermia oncologica, genetica e farmacogenomica

Giuliano Gabbani, responsabile scientifico Ecofuturo Festival

Pietro Mascheri, fitoterapeuta

Riccardo Scarafia, medico radiologo e insegnante di Tai Chi Chuan

Dario Tamburrano, odontoiatra, già parlamentare europeo

Antimo Zazzaroni, direttore organizzativo Biosalus Festival

in regia e coordinamento Sergio Ferraris, con le incursioni di Michele Dotti, Jacopo Fo, Fabio Roggiolani

Ci sono in questo momento alcune azioni importanti da compiere per fermare questo virus, ovvero restare a casa, ma ci sono anche azioni per difendere chi con questo virus deve farci i conti tutti i giorni, ovvero gli operatori sanitari e tutti coloro che operano in "prima linea": Aerazione dei locali e coronavirus: i sistemi di ventilazione meccanica controllata

Ci sono cose che dobbiamo imparare a conoscere sul perché il corona virus trova un'autostrada di propagazione in certe aree del pianeta: Coronavirus: le polveri sottili autostrade di diffusione

Bisogna comprendere perché il virus trova corpi indeboliti o polmoni incapaci di reagire, nonostante le grandi capacità e l'abnegazione dei sanitari. Dobbiamo imparare a curare il nostro corpo e la nostra ansia, aiutarci per essere più forti contro forme epidemiche come questa, e che ci auguriamo non tornino più, ma che devono eventualmente trovarci più forti e più resilienti.

La registrazione poi dell'intera diretta la troverete nella sezione Video del sito Ecquologia

