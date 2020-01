Arriva una nuova ricerca cinese di “biofotovoltaico” microbico, capace di funzionare stabilmente per ben 40 giorni e che si spinge oltre il fotovoltaico organico esistente (foto di copertina: articolo Rivista Nature).

#biofotovoltaico #bpv "Anche per il fotovoltaico arriva la dimensione “bio”: verso pannelli ricchi di batteri"

Un passaggio importante per il fotovoltaico dalla dimensione inorganica a quella organica, con l’energia solare capace letteralmente di prendere vita. I ricercatori dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia cinese delle scienze hanno realizzato un nuovo sistema di biofotovoltaico basato su batteri, che è riuscito a raggiungere performance interessanti in termini di rapporto tra densità di potenza e longevità del prodotto e di cui si parla in un articolo pubblicato dalla rivista Nature (vedi link in calce all'articolo).

Cercando di partire dalle origini di questo ambito di ricerca, Il biofotovoltaico (Bio-Photovoltaic – BPV) è una tecnologia emergente utilizzante materiali fotosintetici biologici, come cianobatteri o microalghe eucariotiche, per la conversione di energia solare in elettricità. In sostanza il BPV si propone con maggiore compatibilità ambientale e potenzialmente più economico rispetto al fotovoltaico tradizionale basato su semiconduttori come il silicio o altri materiali come cadmio, tellurio, etc.

Come sottolineano i ricercatori cinesi “i sistemi BPV possono potenzialmente funzionare in maniera continuata durante il giorno e la notte, poiché i composti organici accumulati durante le ore di sole attraverso la fotosintesi possono essere convertiti in elettricità in quelle notturne”.

L’ostacolo principale per la nuova tecnologia è rappresentato dalla bassa densità di potenza, determinata dalla scarsa capacità dei microrganismi fotosintetici di trasferire elettroni all’esterno delle celle solari. Per aggirare tale problema i ricercatori hanno creato un consorzio microbico fatto di due specie, manipolandole geneticamente per indurle alla collaborazione. Si tratta di una sinergia tra cianobatteri fotosintetici e batteri esoelettrogeni, con questi ultimi contraddistinti da una forte capacità di trasferire elettroni extracellulari (vedi schema immagine di copertina).

Nella fase di sperimentazione è stato impiegato l’acido lattico (D-lattato) come vettore energetico responsabile del trasferimento diretto di energia tra le due specie microbiche. In sostanza, all’interno del sistema batterico, i cianobatteri catturano l’energia solare fissando la CO2 per sintetizzare l’acido lattico, che a sua volta viene ossidato dalla Shewanella rilasciando elettroni, creando in questo modo un flusso di elettroni limitato dai fotoni al D-lattato.

In laboratorio il team di ricerca ha messo a punto una cella solare biologica miniaturizzata creando un anodo conduttivo in 3D e configurandolo con un sistema microfluidico permeabile al gas che ha reso possibile la produzione di elettricità per circa 20 giorni con un ciclo luce / buio, con i ricercatori che ritengono tuttavia che il loro biofotovoltaico possa funzionare stabilmente per oltre 40 giorni con una densità di potenza media di 135 mW/m.

Si tratta di uno studio che compie un considerevole passo in avanti in termini di efficienza e durata di vita del biofotovoltaico, creando i presupposti per un ulteriore miglioramento dei sistemi BPV.

Link articolo che da conto della nuova ricerca cinese sul biofotovoltaico pubblicato sulla rivista Nature

Sauro Secci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.