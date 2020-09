Il modello Tivoli: dai rifiuti al covid la rivoluzione green

A Tivoli non si ferma la rivoluzione della gestione dei rifiuti urbani e il covid diventa un momento di riflessione e studio sulle abitudini della popolazione: una chiacchierata per aggiornamenti e nuovi progetti con l'ing. Francesco Girardi.

Ormai piacevolmente costretti (in molti casi), allo smart working o lavoro agile da casa o da ogni altro posto che sia raggiungibile a piedi e non per forza con automobili, anche noi di Eco Futuro spostiamo i nostri pensieri rivolgendoli alle Ns Aziende.

Eppure il COVID al di là degli aspetti sanitariamente preoccupanti , presenta aspetti indubbiamente positivi dal punto di vista ambientale a giudicare dalle emissioni aeriformi in città e degli apparati industriali legati alla riduzione forte dei consumi di merci soprattutto di quelle inutili ma sempre dal punto di vista ambientale, la produzione di rifiuti urbani da parte delle utenze quarantenate, certamente rappresenta un grave disagio . Ne parliamo con l'A.U. di ASA Tivoli SpA, ing. Francesco Girardi Nostro responsabile del comitato scientifico in materia di rifiuti:

"Ai nostri lettori non sfuggono certamente gli aspetti positivi dal punto di vista del rispetto dell'ambiente e il nuovo vigore che ha preso tutta l'ecologia mondiale a seguito della pandemia. Nel nostro piccolo in casa e nelle nostre città o paesi di residenza, possiamo accorgerci facilmente di quanto siano già cambiati diversi nostri usi e costumi anche involontariamente e non per forza per imposizione dall'alto".

Purtroppo il settore della nettezza urbana risente di un grave disagio legato all'aumento dei costi legati alla gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze in quarantena e al rischio che quotidianamente, soprattutto durante le prime settimane di marzo, i nostri operatori ecologici, corrono nel poter essere oggetto di contagio.

A Tivoli ho potuto stilare uno studio di tipo merceologico moto attendibile godendo di un osservatorio privilegiato rappresentato proprio dai dati in possesso dell'Azienda ASA. Nello studio dal titolo “I dati di marzo 2020 dopo il coronavirus: la parola ai rifiuti“ è possibile desumere come siano modificate le attitudini a produrre rifiuti in un contesto molto significativo rappresentato da una cittadina alle porte di Roma di circa 60.000 abitanti.

In sintesi possiamo affermare che in termini di costi si è registrata una lieve contrazione legata alla riduzione della produzione a monte di RSU (-15%) soprattutto di quelli assimilabili prodotti dalle utenze non domestiche chiuse (ristoranti, bar, etc.) al contrario di quelli domestici che sono stati controbilanciati dalla più massiccia presenza in casa della popolazione venendo dunque meno gli apporti in termini di riduzione soprattutto dei rifiuti organici/alimentari, del "mordi e fuggi" per questioni lavorative fuori Comune o del cibo sprecato acquistato in supermercati : questo secondo aspetto legato certamente alle attitudini della popolazione acuite però dalla necessità di ottimizzare i tempi di uscita di casa compresi quelli "in fila alle all'ingresso e alle casse dei supermercati".

Sul versante della produzione pro capite, si è riscontrata nei mesi di marzo-aprile-maggio 2020 una riduzione media del 10%

Ad Agosto 2020 si è registrata una riduzione della produzione a monte pari a circa il 9% , un dato pari al doppio di ciò che si è verificato mediamente negli anni passati segno evidente della forte riduzione dela presenza turistica che nei mesi estivi a Tivoli è particolarmente incisiva per il grande pregio storico e architettonico e per la presenza di siti Unesco come Villa d'Este, Villa Adriana o siti di pregio naturalistico come Villa Gregoriana.

La percentuale di raccolta differenziata stabilmente oscillante tra l'80% e il 77% solo nel mese di Marzo e Aprile è scesa rispettivamente al 75 % e al 73 % segno evidente dell'emergenza sanitaria e frutto , come dettagliato nel report, di un aumento della produzione di rifiuti non riciclabili rappresentati dalla produzione delle utenze quarantenate, dal calo degli apporti dei rifiuti differenziati nei plessi scolastici e negli uffici.

A partire da Maggio la % della raccolta differenziata è tornata a stabilizzarsi intorno all'80% grazie alla costanza del dato dei rifiuti non riciclabili stabilmente già dal 2019, al di sotto delle medie ultra virtuose dei -100 kg pro capite anno e pari per il 2020 a 424 tonnellate al mese e fino a 328 t/mese ad Agosto dato anche inferiore alla soglia dei - 75 kg pro capite.

I dati statistici di ASA Tivoli

Consegna Compost prodotto da scarti organici di cucine e mense - ASA Tivoli SpA

Fonte: ASA Tivoli

