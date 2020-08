RAEE: nuovo triste record mondiale

Il proliferare e l’espandersi della società dell’informazione integrata e della connettività globale, amplificata da una continua obsolescenza tecnologica indotta, sta lasciando uno strascico pesante sul terreno dei cosiddetti RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Il 2019 è stato infatti un anno da triste record, visto che secondo i dati del nuovo rapporto Global E-waste Monitor 2020, sono state ben 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, facendo registrando un incremento di ben il 21% rispetto al 2018, con appena il 17,4% di queste avviate a riciclaggio.

Entrando nel merito dei singoli paesi, quelli che hanno maggiormente contribuito alla produzione di rifiuti elettronici sono stati la Cina con 10,1 milioni di tonnellate, gli Stati Uniti con 6,9 milioni e l’India con 3,2 milioni, con questi tre paesi che hanno rappresentato ben il 38% dei rifiuti elettronici mondiali nel 2019.

Un messaggio chiaro arriva dalle conclusioni del report, dove si legge che: “il modo in cui produciamo, consumiamo e smaltiamo i rifiuti elettronici è insostenibile“. A supporto di questo, oltre alla bassissima percentuale di materiale riciclato, nel Global E-waste Monitor viene evidenziato come circa 98 milioni di tonnellate equivalenti di anidride carbonica sono stati rilasciati nell’atmosfera imputabili ad un inadeguato riciclaggio di frigoriferi e condizionatori d’aria.

Nel nuovo report si evidenzia anche come il lockdown su scala globale ha sicuramente accentuato la problematica dei rifiuti elettronici. Infatti, a causa della pandemia, si è registrata una notevole riduzione delle operazioni di raccolta e riciclo dei rifiuti, come sottolinea Kees Balde, ricercatore della United Nations University e che ha collaborato alla stesura del rapporto.

Al di là del coronavirus comunque, si legge nel rapporto come, “nei paesi a medio e basso reddito, l’infrastruttura di gestione dei rifiuti elettronici non è ancora completamente sviluppata o, in alcuni casi, è del tutto assente“, in un contesto dove si registra una crescita del numero dei cosiddetti “nuovi consumatori”, che determina un incremento della domanda di beni come frigoriferi, lavatrici e condizionatori d’aria.

Guardando ai dati del rapporto in termini di produzione procapite si apre una prospettiva diversa con i maggiori produttori di rifiuti elettronici sono Cina, Usa e India, in termini assoluti, sopravanzati soprattutto dal nord Europa, dove si è prodotto il maggior numero di rifiuti elettronici, con circa 22,4 kg ciascuno nel 2019. Bisogna però dire che l’Europa è quella che fa registrare il più alto tasso di riciclaggio, raggiungendo il 42%, con l’Asia al secondo posto con il 12%, il Nord e Sud America dove il tasso di riciclo di rifiuti elettronici è stato del 9% e l’Africa con appena lo 0,9%.

Un rapporto che traccia un quadro dove vi è molto da fare, in un contesto sempre più contraddistinto dalla caccia a nuovi metalli e terre rare alla base di molti prodotti elettrici ed elettronici, nel quale appare assoluto e fondamentale il ruolo del riciclaggio.

Link per scaricare il nuovo Global E-Waste Monitor 2020

La Redazione di Ecquologia

