River Cleaning: come ripulire i fiumi dalla plastica

Spesso l’efficacia dei nuovi sistemi si basa sulla semplicità delle idee. A confermare questo principio la passione, le idee e le risorse di quattro giovani amici di Bassano del Grappa che hanno dato vita a una startup dal nome eloquente di “River Cleaning” e ispirandosi al più antico sistema per lo sfruttamento di acqua e vento - il mulino - hanno realizzato un dispositivo che rimuove i corpi superficiali dai fiumi, costituiti prevalentemente da plastica, prima che questi raggiungano il mare.

La semplicità della nuova soluzione risiede nel fatto che i nuovi micro mulini, autoalimentati dal movimento dell’acqua, eliminano gli scarti superficiali dai torrenti senza interferire con la vita del fiume a ogni livello.

“River Cleaning” è come un piccolo mulino galleggiante, prodotto in plastica riciclata e protetto da una cupola trasparente, allineabile in serie e con una spazzola rotante sui bordi che raccoglie i rifiuti galleggianti convogliandoli verso un contenitore, senza necessità di alimentazione né di manodopera dedicata.

La serie di mulini viene ancorata al fondo, in modo che questi restino sulla superficie dell’acqua, senza costituire un ostacolo sia per i natanti che per la fauna ittica.

Una grande soddisfazione per noi di Ecofuturo che da anni siamo incaricati da Ecomondo di premiare le più interessanti ecoinnovazioni della grande kermesse riminese e che avemmo il piacere di premiare questa ecoinnovazione nel corso della edizione 2018, vedere approdare al mercato questa splendida realtà tutta italiana con moltissimi miglioramenti rispetto al progetto di base che lo rende pienamente operativo per il mercato anche a livello di monitoraggio delle singole installazione.

Nella foto seguente una immagine della prima installazione operativa sul fiume Brenta del nuovo River Cleaning.

A questo link potete seguire lo speciale di approfondimento che Ecofuturo ha dedicato a questa interessante ecoinnovazione.

