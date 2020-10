Pubblicati in Gazzetta i Decreti SuperBonus al 110%

Direttamente dalla pagina Facebook di Riccardo Fraccaro l'annuncio che tutti stavamo aspettando: i decreti ministeriali relativi al Superbonus al 110% sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Nel dettaglio un decreto riguarda i requisiti tecnici mentre l'altro riguarda i requisiti delle asseverazioni. La norma è quindi perfezionata in ogni suo aspetto, non manca più alcun passaggio formale. È stato un percorso articolato, come richiede una misura straordinaria come quella messa in campo, ma con la pubblicazione degli ultimi decreti in Gazzetta è tutto completato.

Potete trovarli a questi link:

Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici

Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici

Buon Superbonus a tutti!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.