Superbonus: firmato il Decreto Asseverazioni. Scarica la modulistica

Con la firma del “Decreto Asseverazioni” del Superbonus al 110% i cittadini hanno a disposizione tutta la modulistica per i lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico. Sono definite puntualmente le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. Con questa norma si favoriscono gli interventi sostenibili coniugando sviluppo economico e tutela ambientale.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il 5 agosto il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio.

Con questo provvedimento viene, infatti, pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.

L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione. E' invece in fase di completamento l'iter per ottenere il concerto del MEF, MATTM e del MIT sul decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%.

Testo del Decreto

Allegato_1_DM_Asseverazioni

Allegato_2_DM_Asseverazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.