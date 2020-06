Il tema dell'efficienza energetica degli edifici, rinforzato dall'approvazione del nuovo ecobonus varato dal Governo in questi giorni, merita continui approfondimenti ed in questo ambito ENEA ha predisposto uno specifico opuscolo dal titolo "#Edificio in classe A - Istruzioni per l'uso", scaricabile in calce all'articolo.

#edificioinclassea "Efficienza energetica ed edifici in classe A: il nuovo opuscolo ENEA"

Il nuovo opuscolo di ENEA, predisposto dagli esperti del Dipartimento Efficienza Energetica, Antonia Marchetti e Americo Carderi, fornisce tutti i consigli e i suggerimenti utili per ridurre i consumi di energia e migliorare il comfort abitativo e il benessere.

La scelta di vivere in un edificio efficiente corrisponde ad un consumo di energia di 4-5 volte inferiore a quella necessaria a garantire un comfort adeguato in un edificio non riqualificato, costruito tra gli anni ‘70 e ‘90, come la gran parte del patrimonio edilizio nazionale, corrispondendo attivamente all'esigenza di rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, e alla diminuzione delle emissioni sia di gas inquinanti che climalteranti, prodotte negli impianti di produzione di energia. Oltre a tutto ciò si aggiunge anche la motivazione di vivere in un ambiente di maggiore comfort e salubrità coniugato ad una maggiore quota di reddito a disposizione, prodotta dal risparmio energetico conseguito.

Nell'opuscolo di ENEA sono due i parametri fondamentali dell’edificio efficiente:

regolare e controllare la temperatura ambiente;

gestire le variazioni di umidità dell’aria interna garantendo il giusto ricambio d’aria.

Il nuovo opuscolo è completo di tutto ciò che è necessario sapere su quando e quanto riscaldare e raffrescare le nostre case, sull’APE, cioè l'Attestato di Prestazione Energetica, documento che descrive la prestazione energetica di un edificio, sulla stazione meteo per interni (termoigrometro), sui cronotermostati, sulle valvole termostatiche, sul tasso di umidità ideale, sulle differenze tra temperature reale e temperatura percepita, sul punto di rugiada e su tutta una serie di altre informazioni di interesse.

Link per scaricare "#Edificio in classe A - Istruzioni per l'uso"

La Redazione di Ecquologia

