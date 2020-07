Ecofuturo 2020, il racconto della seconda giornata

La sintesi della seconda giornata della settima edizione di ECOFUTURO FESTIVAL, la kermesse ideata da Jacopo Fo, Fabio Roggiolani e Michele Dotti dedicata all’ambiente, alle ecotecnologie e al vivere sostenibile. Al centro del dibattito autostrade del mare, autocura energetica delle scuole, crowdfunding, ecosalute e la premiazione a Maurizio Melis come miglior trasmissione ecotecnologica. L’evento proseguirà fino a sabato 18 luglio a Padova presso il Fenice Green Energy Park e sarà trasmesso in diretta streaming dalle 10 alle 23 ogni giorno dalla pagina Facebook EcoFuturo Festival

Maurizio Melis ospite della seconda giornata

NO AL PONTE SULLO STRETTO, SÌ ALLE AUTOSTRADE DEL MARE / TUTTA LA MOBILITÀ POSSIBILE SENZA PETROLIO- Guarda la sessione integrale

Grandi opere sì, ma quelle giuste e tra queste ritornare in mare per spostarsi lungo tutta la penisola. Meglio raggiungere la Sicilia solo con un ponte dalla Calabria oppure con cento rotte al giorno, da ogni parte d’Italia? RELATORI: Roberto Roasio (Ecomotive Solutions), Mauro Coltorti (presidente Commissione Trasporti Senato), Giuliano Gabbani (Responsabile Scientifico GIGA), Piero Formica (Maynooth University, Irlanda), Fabio Roggiolani (Ecofuturo), Elio Ruggeri (Snam Head of Global LNG)

Cammini, ciclovie, bici e monopattini oppure auto elettriche e veicoli elettrici, auto a biometano e riconversioni dual fuel o ibridi a gas fino all’idrogeno: tutte soluzioni per rimpiazzare per sempre benzina e gasolio e arrivare alla decarbonizzazione totale dei trasporti. RELATORI: Nicola Ventura (Ecomotori), Andrea Ricci (Snam4Mobility), Alessandro Giubilo (Assieme – Flexyenergy), Giovanni Cardinali (FIAB), Emiliano Niccolai (ZD Italia), Chistian Curlisi (CIB), Alessandro Ubezio (Ecomotive Solutions), Paolo Picco (ex pilota rally)

L’AUTOCURA ENERGETICA DELLE SCUOLE / EQUITY CROWDFUNDING - Guarda la sessione integrale

L’AUTOCURA ENERGETICA DELLE SCUOLE. Diario di un grande progetto per mettere in sicurezza e portare a energia zero tutte le scuole del paese. Con gli studenti e i professori che hanno partecipato al primo anno di percorso. Incontro con gli studenti dei Fridays For Future. RELATORI: Fabio Roggiolani (Giga), Peppe De Cristofaro (Sottosegr. Pubbl. Istruz.), Dario De Rosa (Eless), Andrea Parrini (PM Service), Mirella Sorbello (Liceo Varchi Montevarchi), Tony Vellutini (Ist. Fossombroni Arezzo), Giustino Melchionne (IISS Righi Taranto), Fortuna Sorrese (Liceo Majorana Roma)

EQUITY CROWDFUNDING: L’EVOLUZIONE DELL’EQUITY CROWDFUNDING OLTRE ALLA PROSPETTIVA DELL’INCENTIVO FISCALE DEL 50%

RELATORI: Alessandro Scutti (Starsup), Perché investire nell’Equity e chi sono gli investitori ideali; Massimiliano Braghin (InfinityHub), Storia di otto campagne di successo; Edoardo Reggiani (BacktoWork), Il futuro dell’Equity Crowdfunding – tra private banking, mercato secondario e strumenti di debito; Antonella Grassigli (Doorway), L’apporto di Business Angels e Angel Investor nel processo di campagna crowdfunding TUTTE LE NUOVE CURE PER LA PANDEMIA, PRIMA, DURANTE E DOPO - Guarda la sessione integrale RELATORI: Rosaria Ferreri (Virologo, medico omeopata C.Med. Integr. ASL Toscana SudEst), Paolo Cunial (Espero Ventilazione), Giuseppe Bon, Roberto Galli, Salustino Wong (Maestri Tai Chi) MAURIZIO MELIS - Guarda la sessione integrale

Premiazione della trasmissione Smart City Voci e luoghi dell'innovazione di Radio 24 come migliore trasmissione ecotecnologica dell’anno. Con il professor Piero Formica (Vincitore Innovation Luminary Award 2017), conduce Fabio Roggiolani (vice presidente GIGA). Ed una finestra sulla Visual Poetry con Serse Luigetti.

