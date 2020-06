Ecofuturo Festival dal 14 al 18 luglio. Scopri il programma

Annunciato il programma della settima edizione di Ecofuturo Festival, che anche quest'anno si si svolgerà a Padova, nella splendida cornice del Fenice Green Energy Park, dal 14 al 18 luglio.

Una settimana dove saranno presentate le innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere, spostarci e lavorare, con la presenza di aziende, ricercatori, politici, esperti e rappresentanti della società civile che si sono distinti per la loro capacità di trovare soluzioni tecniche straordinarie. Il tutto dal vivo ed interamente trasmesso in diretta Facebook dalle pagine Ecofuturo festival e Jacopo Fo. Oltre alle conferenze ci saranno cibo biologico, sessioni dedicate al benessere e alle cure naturali, una finestra speciale sul tema del crowdfunding, incontri ed eventi con personaggi speciali. Il tutto nella massima sicurezza per una convivialità consapevole.

PER REGISTRARSI ALLE SINGOLE SESSIONI DI ECOFUTURO ED ECOSALUTE CLICCA QUI

PER REGISTRARSI ALLE SESSIONI DEL CROWDFUNDING CLICCA QUI

PROGRAMMA

MARTEDÌ 14 LUGLIO

h.10.00 APERTURA FESTIVAL ECOFUTURO ABBIAMO SCOPERTO L’IDROGENO PRIMARIO

Vito Pignatelli (ENEA), Marco Benedetti (Chimica Verde), Ugo Moretti (TPI), Christian Curlisi (CIB), Enrico Crosio (Asja Ambiente), Professor Wu (Taiwan University), Daniele Lucà (Snam), Gianni Baroni (Aspro Italy)

h.12.00 APERTURA FESTIVAL CROWDFUNDING

Prof. Luciano Gamberini, Francesca Passeri (Head Advocacy European Crowdfunding Network). Riunione Gruppo ECN-ISG: la figura del Campaign Manager e del Platform Manager

h.15.00 110 BUONE RAGIONI PER UN ECOBONUS

Riccardo Fraccaro (Sottosegratario Presidenza Consiglio dei Ministri), Jacopo Fo, Riccardo Bani (Veosgroup – Pres. ARSE), Averaldo Farri (ZCS Azzurro), Marino Berton (AIEL), Tony Trevisi (Consigliere Regionale Puglia)

h.16.30 CROWDFUNDING REAL ESTATE

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO/PUNTI DI CONTATTO TRA CROWDFUNDING E COMUNITA' ENERGETICHE Leonardo Grechi (Walliance), Massimo Bolzicco (Civiesco), Carlo Allevi (WeAreStarting), Emanuele Pavanetto (Salomè-ESCO)

h.18.00 APERITIVO CON GLI OSPITI DEL FESTIVAL

h.18.30 ECOSANIFICARE PER IL COVID, INQUINAMENTO E CO2

Paolo Cunial (Ventilazione Casa), Roberto Settesoldi (esperto), Alfredo Albiani e Luca Carosini, Dott. Marco Ivaldi (esperto inquinamento Indoor)

h.21 LUCA MERCALLI

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO

h.10.00 NO AL PONTE SULLO STRETTO, SÌ ALLE AUTOSTRADE DEL MARE

Andrea Ricci (Snam), Roberto Roasio (Ecomotive Solutions), Mauro Coltorti (presidente Commissione Trasporti Senato), Giampiero Trizzino, Giuliano Gabbani (Responsabile Scientifico GIGA)

h.11.30 TUTTA LA MOBILITÀ POSSIBILE, SENZA PETROLIO

Nicola Ventura (Ecomotori), Alessandro Giubilo (Assieme – Flexyenergy), Giovanni Cardinali (FIAB), Emiliano Niccolai (Sharengo), Lorenzo Maggioni (CIB), Maurizio Donati (Antiche Ruote), Carlo Castiglione (Cubogas)

h.15.00 L’AUTOCURA ENERGETICA DELLE SCUOLE

Fabio Roggiolani (Giga), Peppe De Cristofaro (Sottosegretario Pubblica Istruzione), Dario De Rosa (Eless), Rossano Petti (Enerkeaper), Andrea Brumgnach (Samandel), Andrea Parrini (PM Service), Mirella Sorbello (Liceo Varchi Montevarchi), Tony Vellutini (Istituto Fossombroni Arezzo), Giustino Melchionne (IISS Righi Taranto), Fortuna Sorrese (Liceo Majorana Roma)

h.16.30 L’EVOLUZIONE DELL’ EQUITY CROWDFUNDING

OLTRE ALLA PROSPETTIVA DELL’INCENTIVO FISCALE DEL 50% Alessandro Scutti (Starsup), Massimiliano Braghin (Infinity Hub), Federico Leonardi e Edoardo Reggiani (Back to Work 24), Antonella Grassigli (Doorway)

h.18.00 APERITIVO CON GLI OSPITI DEL FESTIVAL

h.18.30 TUTTE LE NUOVE CURE PER LA PANDEMIA

Dott. Massimo Rinaldi (Oncologo Agopuntore), Dott. Espedito De Leonardis (Chiropratico), Dott. Ernesto Burgio, Dario Tamburrano

h.21 MAURIZIO MELIS

Premiazione trasmissione “Smart City” di Radio 24 come migliore trasmissione ecotecnologica dell’anno con il professor Piero Formica

GIOVEDÌ 16 LUGLIO

h.10.00 TERRITORI RINATI. BONIFICHE E FINE DELLE CAVE

Sergio Costa (Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare), Davide Benedetti (Decomar), Emanuele Fantini (SAMI), Giuseppe De Natale (INGV-Napoli), Sebastiano Galiazzo (Zerocento), Maurizio Bartoli (Dir. Riserva Statale Gola del Furlo)

h.11.30 ITALIA MINIERA URBANA

RASSEGNA E PRIMO INCONTRO DEI CAMPIONI DI RACCOLTA, RIUSO, IMPIANTISTICA E TARIFFE POPOLARI Francesco Girardi (ASA Tivoli), Massimo Centemero (CIC), Andrea Mariani (Secam), Sofia Mannelli (Chimica Verde), Rossella Muroni (Deputata), Emanuele Fantini (SAMI), Dott. Massimo Orlandini (esperto sanitario), Ennio Maccari (Presidente ANTA)

h.15.00 IL MINIMO SINDACALE ECOLOGICO SUBITO PER TUTTI

SBUROCRATIZZARE GB Zorzoli (Pres. FREE), Roberto Moneta (Amministratore Unico del GSE), Attilio Piattelli (Italia Solare), Nicola Baggio (Offgridsun), Paolo Picco (Federidroelettrica), Piero Gattoni (CIB), Loredana De Petris (Senatrice), Fabrizio Tondi (Sindaco Abbadia San Salvatore), Marco Boschini (Comuni Virtuosi), Chiara Sasso (ReCoSol), Flavio Lotti (Comuni per la pace)

h.16.30 IL CROWDFUNDING CIVICO E LE SUE DIVERSE DECLINAZIONI FRA EQUITY E REWARD

Martina Lodi (Art-Er), Rita Scottini (Trentino Sviluppo)

h.18.00 APERITIVO CON GLI OSPITI DEL FESTIVAL

h.18.30 ERBE, OMEOPATIA E AGOPUNTURA

GLI AIUTI PER RESISTERE AL VIRUS E NON SOLO Roberta Russo (Vanda Omeopatici), Filippo Bosco (medico anestesista e micoterapeuta), Dott. Massimo Orlandini (esperto sanitario), Pietro Mascheri (fitoterapeuta)

h.21 MASSIMO CIRRI

VENERDÌ 17 LUGLIO

h.10.00 BIOECONOMIA, BIOPLASTICA ECODESIGN, MA RIDUCENDO L’USA E GETTA

Patty L’Abbate (Senatrice), Marco Benedetti (Chimica Verde), Andrea Tavanti (Sidea Italia), Alessio Ciacci (A.U. Cermec), Dott. Massimo Orlandini (esperto sanitario), Professor Piero Formica

h.11.30 EVVIVA LA TERRA E CHI CI VIVE DENTRO

Andrea Battiata (Orto Bioattivo), Domenico Prisa (CNR), Maria Grazia Mammuccini (FederBio), Stefano Bozzetto (CIB), Filippo Gallinella (Presidente Commissione Agricoltura Camera), Giovanni Girolomoni (Girolomoni), Marino Berton (AIEL), Beppe Croce (Federcanapa)

h.15.00 L’ALTRO CALORE E L’ALTRO CONDIZIONAMENTO

Samuele Trento (ecloud), Riccardo Bani (Veosgroup – Pres. ARSE), Giacomo Biserni (Studio Ecogeo), Walter Francescato (NZEB), Agostino Re Rebaudengo (Asja Ambiente), Enrico Pandeli (UNIFI)

h.16.30 CROWDFUNDING LENDING:

LO SCENARIO NORMATIVO DEL LENDING PER LA RIPRESA DELLE PMI E LA TUTELA DEI PRESTATORI Claudio Montesion (Starteed), Ludovico Monforte (Unioncamere Lombardia),intervento online Consob, Daniele Zini (October)

h.18.00 APERITIVO CON GLI OSPITI DEL FESTIVAL

h.18.30 STERILIZZARE, NON BRUCIARE LE MASCHERINE

E TUTTI I RIFIUTI SANITARI PER RISPARMIARE 300 MILIONI NELLO SMALTIMENTO Rappresentante Croce Rossa Italiana, Rappresentante ISS, Dott. Riccardo Scarafia (Maestro di Tai Chi – Investire nell’insegnamento degli stili di vita salutistici), Fiorenza Armini (Felden-Kreis), Fabio Brescacin (Ecor NaturaSì)

h.21 LICIA COLÒ

SABATO 18 LUGLIO

h.10.00 LE COMUNITÀ ENERGETICHE E LA LIBERA VENDITA DELLE RINNOVABILI

Gianni Girotto (Presidente Commissione Industria Senato), Giovanni Cimini (WesternCo), Attilio Piattelli (Italia Solare), Fabio Roggiolani (Giga-Ecofuturo), Carlo Giangregorio (Generplus), Rossano Petti (Enerkeaper)

h.11.30 LA TRASFORMAZIONE DELLE RETI

Gianni Girotto (Presidente Commissione Industria Senato), Marco Alverà (Snam), Valentina Bosetti (Presidente TERNA), Alessandro Russo (Presidente Gruppo CAP)

h.15.00 DAL PIL AL BES

DAL PRODOTTO INTERNO LORDO AL BENESSERE EQUO E SOLIDALE Lorenzo Fioramonti (Deputato), Gianpietro Zonta (D’Orica), Piero Gattoni (CIB), Matteo Lorenzo de Campo (Maganetti), Mario Pittoni (Senatore), Agostino Re Rebaudengo (Asja Ambiente), Averaldo Farri (ZCS Azzurro), Luigi Di Marco (ASviS Italia), Sara Cirone (Sara Cirone Group)

h.16.30 CAMPAGNE DI REWARD/DONATION

NELL’OTTICA DEL SOCIAL IMPACT Angelo Rindone (Produzioni dal basso), Emiliano Buonadio (Ecornaturasì) - Premio di ringraziamento per le Piattaforme Intervenute

h.18.00 APERITIVO CON GLI OSPITI DEL FESTIVAL

h.18.30 LA RISCOPERTA DELLA SOLIDARIETÀ AI TEMPI DEL COVID-19

Dott. Espedito De Leonardis (Chiropratico), Dott. Massimo Rinaldi (Oncologo Agopuntore), Gioacchino Allasia (Maestro shiatsu craniosacrale)

h.21 JACOPO FO

Eventi speciali

Da mercoledì 15 luglio a sabato 18 luglio Esposizione di auto elettriche, ibride e dual-fuel anche d’epoca

Mercoledì 15 h. 21.00 Premio L’informazione Ecotecnologica a Maurizio Melis per Smart Cities di Radio 24

Sabato 18 h. 15.00 Forum dal Prodotto Interno Lordo al Benessere Equo e Sostenibile

Mostra Mondiale di Poesia Visiva con esposizione di 50 opere originali lungo il Parco Fenice curata e diretta da Serse Luigetti

Servizio prenotazione Ecobonus 110 e gruppi di acquisto anche per mobilità

