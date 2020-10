Ecofuturo TV 2020: la puntata finale estiva post-festival

L'edizione estiva di Ecofuturo TV 2020, a chiusura della seconda serie andata in onda in primavera, ha ripercorso i momenti salienti di Ecofuturo Festival, andato in scena dal 14 al 18 luglio 2020 presso il Fenice Green Energy Park di Padova.

Questi i contenuti principali della puntata straordinaria di chiusura dell'edizione 2020.

Dopo l'introduzione di Michele Dotti e Fabio Roggiolani, Piero Gattori e Christian Curlisi, rispettivamente Presidente e direttore del CIB (Consorzio Italiano Biogas) tracciano uno scenario della potenzialità enormi di biogas e di biometano rispetto alla sfida climatica e di Marco Benedetti, vicepresidente dell'Associazione Chimica Verde Bionet, che ci presenta la rivoluzione dei batteri idrogenanti.

Il punto sul festival di Jacopo Fo dove si è parlato ovviamente di energie rinnovabili e di quanto stiano rapidamente crescendo e aprendosi scenari fino a poco tempo fa insperabili, ma con l'esigenza di sburocratizzare tutti gli iter amministrativi al fine di poterne cogliere appieno la potenzialità. Per questo ce ne parlano GB Zorzoli, presidente del Coordinamento FREE, Attilio Piattelli, Presidente di Italia Solare, Luca Boschetto, direttore di Federidroelettrica e la Senatrice Patty L'Abbate.

Sergio Ferraris introduce il tema del risparmio energetico e su come, nell’abitare si gioca una buona parte della sfida futura, sia per quanto riguarda il risparmio energetico possibile, sia per quanto concerne la qualità dell’aria. Ce ne parlano Pasquale Esposito di ArtEco, Luciano Sonda di Isolare e Marco Mari vicepresidente del Green Building Council.

A seguire una riflessione del nostro Jacopo Fo sulle comunità energetiche che rappresentano una straordinaria prospettiva per lo sviluppo delle rinnovabili, ma anche del senso di comunità.

Si parlato anche di disinquinamento, delle acque, delle terre e dell'aria, attraverso alcune ecotecnologie come gli ecodragaggi, con Davide Benedetti, Amministratore Delegato di Decomar, Giuliano Gabbani Professore di Scienze della Terra all’università di Firenze, nonché presidente del Comitato Scientifico di Ecofuturo e Roberto Roasio di Ecomotive Solutions.

Fabio Roggiolani ci fa riflettere su come l’ecologia non è solo tecnologia, c’è anche una dimensione etica altrettanto importante alla quale abbiamo sempre dato ampio spazio durante il Festival. Ce ne parlano Sara Cirone e Gianpietro Zonta di D’orica.

Per la prima volta quest’anno si è svolto anche, all’interno di Ecofuturo, il Festival del Crowdfunding, che ha portato testimonianze dei massimi esperti in materia. Ce ne parlano Andrea Grigoletto, direttore del Parco Fenice nonché vicepresidente dell’European Crowdfunding Network, Martina Lodi di ArtER, Claudio Montesion direttore Starteed Group, Emanuele Pavanetto di Salomè ESCO, Carlo Allevi di WeAreStarting, Massimo Bolzicco di CIVIESCO e infine Suor Maria Gloria Riva che ha beneficiato di uno di questi meravigliosi progetti di Crowdfunding. A seguire ripasso la palla all’amico Fabio Roggiolani.

"Mens sana in corpore sano", diceva Giovenale ribadendo che l'uomo dovrebbe aspirare a due beni soltanto: la sanità dell'anima e la salute del corpo. E come non dargli ragione di fronte alle sfide sanitarie e ambientali che ci attendono? Ecofuturo anche qui è alla ricerca di soluzioni concrete e per questo da anni si dedica a ciò con la sezione del festival Ecosalute condotta da Alfredo Albiani, maestro fisioterapista esperto Pnei e neuroscienze. A seguire, Marco Ivaldi, esperto di inquinamento indoor e Roberto Settesoldi, esperto di sanificazione ambientale, ci parleranno di cosa fare nel concreto per avere un "corpore sano" anche nei nostri edifici.

Ad Ecofuturo Festival 2020 si è parlato anche di alimentazione e di agricoltura biologia e biodinamica A Ecofuturo 2020. Ce ne parlano Fabio Brescacin e Emiliano Bonadio di Ecor Natura Sì. Dopo di ché lancio la palla alla nostra Elena Pagliai.

Elena Pagliai ha ripercorso il Festival 2020 a cui hanno partecipato anche numerosi rappresentanti delle Istituzioni che hanno interloquito anche con gli ospiti presenti, dimostrandosi interessati e motivati alla promozione delle ecotecnologie che possono davvero rivoluzionare le nostre società, contribuendo alle grandi sfide ambientali e aprendo prospettive di benessere inedite. Il Festival ha ospitato anche una mostra di poesia visiva con opere di artisti da tutto il mondo.

Facciamo poi un salto nel passato con uno dei pionieri della mobilità elettrica. Lo sapevate che prima auto elettrica al mondo fu proprio italiana? L’aveva ideata il Conte Carli, che ne realizzo tre modelli funzionanti di cui uno fedelmente ricostruito ed anche quest'anno presente ad Ecofuturo Festival.

La premiazione del giornalista Maurizio Melis, per la sua trasmissione Smart Cities di Radio24 come migliore trasmissione ecotecnologica.

Per finire Michele Dotti, nelle sue vesti di "Educattore" ci fa ripercorre le tappe principali del progetto di autocura energetica degli edifici scolastici che abbiamo promosso con un progetto voluto dal Ministero dell'Istruzione quest'inverno. Ce ne parlano Mirella Sorbello, docente del Liceo Varchi di Montevarchi e Dario De Rosa di ELESS.

Chiusura della puntata a cura di Michele Dotti, che ricorda come, se questi temi vi appassionano continuate a seguirci sul web, attraverso il nostro sito ecofuturo.eu anche per la nostra rivista “L’Ecofuturo Magazine” che potete come sempre leggere e scaricare gratuitamente. Da settembre parte anche il nostro grande Gruppo d’acquisto per l’Ecobonus 110% e da novembre, durante l'Edizione di Ecofuturo a Roma il 16-17 e 18 novembre, lanceremo un nuovo grande progetto, quello della Fiera Virtuale EXCO, la prima grande fiera 3D delle ecotecnologie la cui presentazione vedrete tra poco. Insomma, come vedete, non ci si ferma mai! Ma abbiamo bisogno della vostra partecipazione attiva perché tutti questi progetti possano realizzarsi appieno! Arrivederci a presto.

