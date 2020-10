Ecofuturo TV 2020: l'ottava puntata

Vi riproponiamo alla visione l'ottava puntata della edizione 2020 di Ecofuturo TV andata in onda la scorsa primavera sulle emittenti della rete FoxProduction.

Questi i contenuti della puntata:

La nostra amica Licia Colò ci parla oggi del rapporto fra l’ambiente e la nostra salute e benessere, anche con un occhio rivolto alla prevenzione piuttosto che alla cura continua delle malattie.

Un servizio sul tema della qualità dell’aria e della sanificazione, attraverso tecnologie efficaci ed economiche, per le quali noi come Ecofuturo stiamo offrendo il servizio per organizzare un vero e proprio gruppo d’acquisto.

Un approfondimento dell'amico Valerio Rossi Albertini, fisico e primo ricercatore al CNR.

Parliamo di efficienza energetica insieme a Cristian Acquistapace, responsabile settore efficienza energetica di SNAM.

L’amico Jacopo Fo ci conduce oggi in una interessante riflessione sull’Aria e sul nostro rapporto vitale con questo elemento primario.

Le nostre scelte quotidiane possono giocare un ruolo fondamentale per il risparmio energetico.

Piccole attenzioni possono infatti contribuire a ridurre i consumi, alleggerendo il nostro peso sull’ambiente e al contempo le nostre bollette.

Ma anche in questo ambito la tecnologia può venirci incontro. Ne parliamo in questo servizio sull’esperienza di Park Service e dell’innovativo sistema Enerkeeper.

L’amica Lucia Cuffaro, presidente del MDF, ci presenta oggi come alcuni tipi di piante che possono essere preziose alleate per combattere lo smog dentro le nostre case.

Dalla Natura abbiamo molto da imparare, ma per farlo occorrono l’umiltà e il buonsenso di ascoltarla. Ne vediamo un esempio in questa simpatica pillola del nostro Michele Dotti.

L'amico Fabio Roggiolani, il nostro specialista che ci spiega in ogni puntata come trasformare i problemi in opportunità. Oggi ci parla di tecnologie per la sanificazione dell’aria con un’efficacia straordinaria.

Conclusioni della puntata a cura dell’amico Sergio Ferraris, giornalista scientifico, Direttore di QualEnergia e caporedattore della nostra rivista Ecofuturo.















