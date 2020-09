Evento: "La riduzione delle emissioni di metano della filiera del gas naturale nuova frontiera delle politiche energetico ambientali" il 15 ottobre a Roma

Nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile organizzato da ASVIS, gli Amici della Terra in collaborazione con EDF Europe, organizzano un evento on-line di presentazione dello studio che stanno concludendo per conto di Environmental Defense Fund – Europe (EDF-Europe), una ricerca sul tema delle emissioni di metano della filiera del gas naturale in Italia e il ruolo degli strumenti di mercato nelle politiche di riduzione di queste emissioni, dopo l'appuntamento dello scorso luglio nel quale erano stati presentati i risultati preliminari.

BOZZA DI PROGRAMMA



Ore 10.00 - Interventi introduttivi



Monica Tommasi, Presidente Amici della Terra





Ilaria Restifo, Referente Italia Environmental Defense Fund (EDF)





Ore 10.15 - Presentazione dello studio Amici della Terra x EDF Europe



Tommaso Franci, direzione Amici della Terra: "Proposte per la riduzione delle emissioni di metano della filiera legate alla produzione e ai consumi di gas naturale in Italia"



Laura Cutaia, Ingegnere ambientale: "LCA e strumenti per l'etichettatura ambientale della filiera del gas naturale"



Claudia Checchi, REF-E:"Regolazione e emissioni di metano delle infrastrutture di gas naturale"



Agime Gerbeti, Presidente Comitato Scientifico AIEE: "L'approccio IMEA per la riduzione delle emissioni climalteranti"





Ore 11.00 - Interventi programmati



Luigi Ciarrocchi*, Presidente Assorisorse



Marta Bucci, Direttore ANIGAS



Michaela Castelli* Presidente Utilitalia



Andrea Arzà*, Presidente Assogasliquidi



Marika Venturi*, Presidente Assocostieri



Giuseppe Ricci*, Presidente Confindustria Energia





Ore 12.00 Interventi istituzionali





Clara Poletti* Collegio Arera



Ing. Gilberto Dialuce*, Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari Mise



Tullio Berlenghi*, Capo della segreteria tecnica del MATTM

*in attesa di conferma

