Ecofuturo TV 2020: la sesta puntata

Vi riproponiamo alla visione la sesta puntata della edizione 2020 di Ecofuturo TV andata in onda la scorsa primavera sulle emittenti della rete FoxProduction.

Questi i contenuti della puntata:

La nostra amica Licia Colò ci parla oggi di agricoltura bioenergetica, spiegandoci come questa possa rimettere in equilibrio il nostro rapporto con la Terra e con tutti gli organismi che la abitano.

Piero Gattoni, Presidente del CIB, ci parlerà del ruolo dell’agricoltura nella tutela ambientale e del "biogasfattobene".

L'amico Valerio Rossi Albertini, fisico e primo ricercatore al CNR, ci spiega come funziona la geotermia a bassa entalpia e i vantaggi che questa può portarci abbinata a una pompa di calore.

Aspro Italy è leader in Italia nella produzione di impianti CNG a uso autotrazione “custom“. Gianni Baroni – Direttore Commerciale Aspro Italy ci parla dell’innovazione della microliquefazione per la produzione di metano liquido sul posto che non solo recupera energia, ma è anche azoto Free.

L’amico Jacopo Fo ci parla di salute e benessere, di come gli stili di vita possano influenzarli e del nesso fra cura di sé e cura dell’ambiente.

È davvero assurda la diatriba tra sostenitori della medicina tradizionale e di tutte quelle che vengono definite impropriamente cure alternative, ma che sarebbe più corretto chiamare complementari. Non ha senso parlare di alternativa, dobbiamo promuovere una visione di medicina integrata, che unisca tutti i saperi e le conoscenze disponibili per la salute e il benessere. Ne parliamo con Roberta Russo di Vanda Omeopatici.

L’amica Lucia Cuffaro, presidente del MDF ci spiega oggi come autoprodurre un detersivo per pavimenti, con una ricetta semplice e ingredienti naturali che tutti possiamo trovare facilmente.

Dalla Natura abbiamo molto da imparare, ma per farlo occorrono l’umiltà e il buonsenso di ascoltarla. Ne vediamo un esempio in questa simpatica pillola del nostro Michele Dotti.

L’amico Fabio Roggiolani, il nostro specialista che ci spiega in ogni puntata come trasformare i problemi in opportunità. Oggi ci parla di biometano.

L’amico Sergio Ferraris, giornalista scientifico, Direttore di QualEnergia e caporedattore della nostra rivista Ecofuturo, ci spiegherà come orientarci nel nuovo mercato libero dell’energia.

