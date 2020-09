CIB presenta il BDR Tour 2020 dal 24/9 al 5/10

Il BDR-Biogasdoneright Tour di CIB (Consorzio Italiano Biogas), è un itinerario alla scoperta delle aziende agricole che, grazie all’adozione del modello del biogasfattobene (attraverso il quale si combina la generazione di energia rinnovabile con produzioni di qualità), stanno migliorando l’agricoltura italiana.

Il Tour partirà il 24 Settembre e terminerà il 5 ottobre, articolandosi lungo 3200 km in sei tappe sul territorio nazionale, partendo dal Piemonte passerà per il Veneto e l’Emilia Romagna per raggiungere la Puglia e la Basilicata. Il viaggio si concluderà in Lombardia il 5 Ottobre presso l’azienda agricola Eredi Carioni Francesco, a Trescore Cremasco. Percorreremo il paese visitando 11 impianti di biogas e biometano, viaggiando su un’auto a metano. È un’occasione per entrare nel vivo del modello e delle buone pratiche del biogasfattobene: sono previste visite presso alcune fra le aziende dei soci CIB che ne applicano i principi, sarà disponibile una serie di webinar di approfondimento dei pilastri del modello e i nostri esperti saranno presenti in ogni tappa per illustrare le pratiche del biogasfattobene e i vantaggi che ne derivano. Non mancherà una rappresentanza del mondo industriale: supportano l’iniziativa 11 aziende partner, anch’esse socie del Consorzio.

Il viaggio è, nel suo insieme, una grande storia da raccontare. Una storia che parla di energia, di agricoltura, di suolo, di sostenibilità, di prodotti della terra, di imprenditori, di idee e di futuro.

Link BDR Tour 2020 (sito CIB)

Scarica la presentazione del BDR Tour 2020

