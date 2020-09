Ecofuturo TV 2020: la quarta puntata

Vi riproponiamo alla visione la quarta puntata della edizione 2020 di Ecofuturo TV andata in onda la scorsa primavera sulle emittenti della rete FoxProduction.

Questi i contenuti della puntata:

La Natura - lo sappiamo - non produce rifiuti: ciò che è alla fine di un ciclo è all’inizio del ciclo successivo. Ecco perché la nostra amica Licia Colò ci invita oggi a riflettere sull’importanza di una corretta differenziazione dei materiali. Sì, ho detto materiali, dobbiamo smettere di chiamarli rifiuti!

Una corretta raccolta differenziata è il primo passo affinché il nostro organico non sia più uno scarto, ma diventi la materia prima necessaria per avviare la produzione di compost, un ottimo fertilizzante organico, che può dare vita a nuovi cicli produttivi. Ce ne parla Massimo Centemero, Presidente CIC (Consorzio Italiano Compostatori).

L’amico Valerio Rossi Albertini, fisico e primo ricercatore del CNR, ci parlerà del ruolo che potrà giocare l’idrogeno nei trasporti.

Ma l’idrogeno green non si limita al settore dei trasporti, può essere una preziosa risorsa anche in altri ambiti. Ce ne parla in questo servizio Cosma Pansacchi, Executive Vice President Business Unit Manager di Snam.

La tecnologia, come sappiamo, può aiutarci a risolvere molti problemi, ma anche le nostre scelte quotidiane possono fare la differenza, come vedremo in una pillola del nostro Michele Dotti.

Esistono tecnologie che hanno una storia talmente curiosa che se ne potrebbe ricavare un film. Una di queste, tutta italiana, è quella del Totem, di cui ci parla l’amico Jacopo Fo.

Cogenerazione e microcogenerazione, ce ne parla Agostino Re Rebaudengo, Presidente di Asja.

L’amico Fabio Roggiolani che ci aiuta sempre a capire come trasformare la crisi in opportunità ci parla di cogenerazione.

L’amica Lucia Cuffaro, esperta di autoproduzione, ci offre oggi dei consigli utili per ridurre i nostri rifiuti a monte, a incominciare da alcune piccole scelte quotidiane.

Torniamo a parlare del Progetto pilota di Autocura Energetica, che come Ecofuturo e Giga abbiamo promosso insieme al MIUR. In questo servizio vedremo perché le scuole - oggi -possono divenire il cuore pulsante delle Comunità Energetiche

Intervento finale dell’amico Sergio Ferraris, giornalista scientifico, Direttore di QualEnergia e caporedattore della nostra rivista Ecofuturo.

