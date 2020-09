Ecofuturo TV 2020: la terza puntata "Il suolo"

Vi riproponiamo alla visione la terza puntata della edizione 2020 di Ecofuturo TV andata in onda la scorsa primavera sulle emittenti della rete FoxProduction.

Questi i contenuti della puntata:

La nostra amica Licia Colò ci parla oggi di inquinamento dei terreni; di come prevenirlo anzitutto - attraverso le nostre azioni quotidiane - ma, laddove il danno sia già stato fatto, anche di come sia possibile intervenire per bonificare.

Esistono molti siti inquinati nel nostro Paese, che rappresentano una ferita aperta per l’ambiente e per le popolazioni che vi abitano. Fino a poco tempo fa parlare di bonifiche dei terreni era difficile e costoso, ma ora esistono tecnologie che consentono di intervenire efficacemente in situ, cioè direttamente sul posto.

Ne parliamo in questo servizio sull’innovativa esperienza di SAMI. ce ne parla Emanuele Fantini di SAMI.

In Italia ci sono 4 miliardi di metri cubi di fanghi e sabbie nei bacini interni. Finalmente abbiamo una tecnologia che ci permette di recuperarli –senza creare ulteriori problemi ambientale a valle degli interventi stessi- e riutilizzarli senza bisogno di scavare nuove cave. Ce la presenta l’amico Valerio Rossi Albertini, fisico e primo ricercatore del CNR.

Non si contano più gli scandali su dragaggi che inquinano e ripascimenti delle spiaggie che spariscono alla prima ondata. Ma oggi esiste una tecnologia, quella di Limpido, in grado di bonificarli senza creare problemi alla fauna marina e recuperando sedimenti che possono essere anche riutilizzati, in un’ottica di economia circolare. Ce ne parla in questo servizio Davide Benedetti, AD di Decomar, da poco entrata a far parte del Gruppo Fincantieri.

L’amico Jacopo Fo, co-fondatore di Ecofuturo, non è nuovo a sorprenderci: oggi ci parlerà della possibilità concreta –da molti considerata un sogno- di disinquinare Bagnoli e la terra dei fuochi.

Con la bella stagione -e la fine del lockdown- siamo tornati finalmente a uscire all’aperto. Ma questa è anche la stagione delle allergie, che toccano direttamente milioni di italiani. L’amica Lucia Cuffaro, nella sua rubrica di autoproduzione, ci spiega come ridurle o addirittura evitarle, in modo semplice e naturale.

C’è una fonte d’energia rinnovabile di cui si parla troppo poco rispetto all’enorme potenzialità che può offrirci, è la geotermia a bassa entalpia che ha fatto incredibili progressi negli ultimi anni. In questo servizio ce ne parla Riccardo Bani di EGeo.

L’amico Fabio Roggiolani, co-fondatore di Ecofuturo, che ormai si è specializzato nel trasformare i problemi in risorse, ci aiuta a capire la micro-geotermia elettrica cogenerativa, che permette di produrre contemporaneamente energia elettrica e calore, 24 ore su 24.

Abbiamo fino ad ora parlato di inquinamento della terra e delle acque. Ma per quanto riguarda l’aria? A volte quasi ci dimentichiamo di un’alleato che gioca - in silenzio - un ruolo fondamentale al riguardo. Ce lo ricorda il nostro Michele Dotti, con un esperimento sociale creativo e stupefacente.

Un bel servizio sull’Ecobonus al 110% e un’intervista agli amici delle Reti di Comuni che hanno accolto con favore il nostro appello a diffondere la Delibera di Abbadia San Salvatore per sbloccare le rinnovabili e l’efficienza energetica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.