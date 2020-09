Ecofuturo TV 2020: la seconda puntata

Vi riproponiamo alla visione la seconda puntata della edizione 2020 di Ecofuturo TV andata in onda la scorsa primavera sulle emittenti della rete FoxProduction.

Questi i contenuti della puntata:

La nostra amica Licia Colò ci conduce in una riflessione sull’importanza dell’educaione ambientale nelle scuole, un tema di cui si parla da anni, ma questa volta sembra proprio che stia per partire.

Il progetto di "Autocura energetica delle scuole" effettuato dalla rete di Ecofuturo con il Ministero dell'Istruzione.

L'amico Valerio Rossi Albertini, fisico e primo ricercatore del CNR, ci parla di auto elettrica

SNAM ed il gas naturale come fonte di alimentazione decisiva sia per la decarbonizzazione dei trasporti che per risolvere il problema dell’inquinamento. Per ridurre le emissioni dei trasporti pesanti il gas liquefatto è una soluzione imprescindibile. Si parla e si parlerà sempre di più di Biomobility. Ne parliamo insieme a Daniele Lucà – Senior Vice President Global Sustainable Mobility Snam.

Jacopo Fo ci parla di ristrutturare casa

L’amica Lucia Cuffaro, esperta di autoproduzione e presidente del MDF ci spiega come risparmiare con l’autoproduzione a tavola

FederIdroelettrica è il tramite tra i piccoli produttori e la Pubblica Amministrazione e garantisce il corretto utilizzo degli impianti idroelettrici. Gli impianti di mini idroelettrico costituiscono un investimento economico, un aumento di posti di lavoro fissi e fanno bene ai fiumi. L’idroelettrico ha una grande potenzialità in Italia e può contribuire alla ripartenza economica del Paese e alla riconversione energetica. Ne parliamo con Paolo Picco Presidente e Luca Boschetto Direttore

L’amico Sergio Ferraris, giornalista scientifico, Direttore di QualEnergia e caporedattore della nostra rivista Ecofuturo ci spiegherà come il fotovoltaico a terra con le nuove tecnologie possa valorizzare il lavoro degli agricoltori che lo installano superando così il conflitto tra agricoltura ed energia che oggi non ha più ragione di esistere

Il fotovoltaico oggi è la fonte di energia più competitiva al mondo, l’amico Fabio Roggiolani che ci aiuta sempre a capire come trasformare la crisi in opportunità ci aiuta capire come procedere concretamente per installarlo.

