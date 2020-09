EcoFuturo TV 2020: Prima puntata: transizione energetica

Iniziamo oggi con la riproposizione della prima puntata, la pubblicazione delle 8 puntate della edizione 2020 di Ecofuturo TV, andata in onda nella primavera-estate scorsa sul circuito FoxProduction.

Nella puntata:

La nostra amica Licia Colò ci parla di inquinamento indoor, un tema quanto mai importante in questo periodo in cui stiamo tutti trascorrendo tanto tempo in casa a causa della pandemia. Ma in realtà, come vedremo, un tema di cui faremmo bene a occuparci anche quando questa sarà finita.

In queste settimane sarà capitato a tutti noi di vedere o ascoltare dei servizi sul coronavirus senza capire molto delle spiegazioni che gli esperti di turno ci presentavano. Beh, credo proprio che non sarà lo stesso con questo servizio del nostro amico Valerio Rossi Albertini, fisico e primo ricercatore del CNR, che come sempre – con i suoi esperimeti - ha la straordinaria capacità di rendere semplici anche i temi più complessi.

Snam si occupa di mobilità sostenibile, ma non solo: è una società di infrastrutture energetiche. Si occupa di transizione energetica, utilizzo di reti elettriche in sinergia con gas, biometano e idrogeno e ricopre un ruolo chiave nella decarbonizzazione del Paese. La riconversione è possibile, la rete del metano, con lo sviluppo del biometano e del biometano liquido, può essere un alleato fondamentale per lo sviluppo delle rinnovabili. Nel percorso di decarbonizzazione avrà un ruolo chiave anche l’idrogeno green. Ce ne parla in questa intervista Andrea Ricci - Senior Vice President di Snam4Mobility.

L’amico Jacopo Fo, co-fondatore di Ecofuturo è stato un vero pioniere in Italia sulle ecotecnologie, spesso persino troppo avanti per essere compreso da molti. Già, perché -come gli ho detto una volta- se sei avanti di 2 o 3 anni ti stimano, ma se sei avanti di 30 anni fanno un po’ fatica a capirti, non conviene… però poi il tempo passa e come canta De Gregori “la storia da torto e da ragione” e così oggi è evidente a molti quanto lui avesse visto lontano. In questo servizio Jacopo ci spiega come le comunità energetiche possano cambiare i nostri rapporti sociali e migliorare il senso di comunità.

L’amica Lucia Cuffaro, esperta di autoproduzione e presidente del MDF ci spiega come autoprodurre detersivi igienizzanti e per la cura della casa, in modo semplice e naturale.

L'intervista ad Averaldo Farri – Division Director di ZCS Azzurro. Innovazione, sostenibilità ambientale e risparmio energetico, Zucchetti è una delle aziende leader del settore degli inverter fotovoltaici. Il direttore Averaldo Farri ci aiuta a capire come il fotovoltaico sia un’occasione per ripartire dalle rinnovabili con uno stile sostenibile, non solo di tutela ambientale, ma anche di vantaggi economici per tutti i consumatori. Parleremo di forme dirette di acquisto per le famiglie e di garanzia e sicurezza degli impianti. Di inverter che consentono di fare impianti off-grid e di impianti per le abitazioni che con storage e batterie consentano di avere elettricità anche durante eventuali black-out.

Ad Abbadia San Salvatore è stata firmata la delibera sulla ripartenza edilizia e gli interventi di risparmio energetico. Dopo la crisi sanitaria nazionale e quella economica, una riqualificazione energetica può contribuire a creare una comunità energetica autosufficiente e di esempio. Questo modello infatti arriva da New York, dove il 3 aprile scorso il governatore Andrew Cuomo ha firmato una legge per facilitare gli investimenti privati in impianti rinnovabili ed energia pulita. Il 3 aprile a New York, una tra le aree più colpite al mondo dal Covid19, una legge: Accelereted Renewable Energy Growth and Community Benefit Act per facilitare gli investimenti privati in impianti rinnovabili. Ad Abbadia San Salvatore, è stata approvata una delibera simile. Il Sindaco ci parla delle misure da mettere in atto per incentivare il singolo cittadino ad eseguire interventi che possano creare le condizioni per raggiungere l’indipendenza economica ed energetica dalle fonti fossili.

L'amico Sergio Ferraris, giornalista scientifico, Direttore di QualEnergia e caporedattore della nostra rivista Ecofuturo, ci spiegherà come si forma una comunità energetica, quali sono quelle esistenti e come sono strutturate quelle in Europa da cui noi prenderemo modello per i prossimi mesi.

L’amico Fabio Roggiolani, co-fondatore di Ecofuturo, che nella scorsa stagione vestiva i panni del Ragioniere, ci spiegherà il perché sia giusto fare il passaggio alle energie rinnovabili. Ci aiuterà invece a capire come farlo! Come cioè trasformare la crisi in opportunità, in rapporto diretto con le eccellenze assolute del nostro Paese.

E per finire ecologia e musica! Ascoltiamo insieme "BELLOMONDO", il nuovo brano della cantautrice Erica Boschiero, realizzato con 300 ragazzi di alcune scuole primarie della provincia di Udine e a sostegno delle manifestazioni dei Fridays For Future! Video, disegni e animazioni sono di Dario Scaramuzza. Il videoclip è realizzato con il contributo di EcoFuturo Festival ed è stato presentato da Erica Boschiero anche a Roma, al Ministero dell’Istruzione in occasione della firma del Protocollo d’intesa fra MIUR ed Ecofuturo-Giga, che ha dato l’avvio al Progetto di “Autocura energetica delle scuole”. Bellomondo è il frutto di un laboratorio realizzato da ERICA con la Rete Sbilf,

