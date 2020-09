Art Angels Arezzo: 3 turni di visita in laboratorio al Polittico restaurato

Un evento programmato per il prossimo 24 settembre 2020, organizzato da Art Angels Arezzo, con tre turni di visita al laboratorio del Polittico del Lorenzetti restaurato. A seguire il comunicato della Associazione e le info per l'iscrizione alla visita.

Cari Soci, Donatori e Amici



Come promesso, le nostre attività continuano. Ora che l’intero restauro del polittico del Lorenzetti è definitivamente concluso, vogliamo invitarvi ad ammirare da vicino questo capolavoro, e scoprirne i segreti, prima del suo ritorno in Pieve tra poche settimane, dove per questioni votive e di tutela non sarà possibile avvicinarsi troppo.



Pertanto giovedì 24 settembre 2020 presso il laboratorio di RICERCA in Via Mazzini 1 organizzeremo vari turni di visita, composti da gruppi contingentati di massimo 10 persone alla volta, per poter dare così la possibilità a tutti di osservare l'opera nel rispetto delle norme di distanziamento sociale anti-Covid.

Nello specifico, vorremmo organizzare 3 turni:

1° turno: 15,00 – 16,30

2° turno: 16,30 – 18,00

3° turno: 18,00 – 19,30



Ad accompagnarvi ci sarà un bicchiere di Prosecco/bevanda analcolica

e qualche stuzzichino.



L’accesso alle visite è concesso a tutti, Soci, Donatori e Amici; a questi ultimi è richiesto il pagamento di una piccola cifra simbolica (10 euro) come pegno della propria sensibilità e partecipazione al Progetto

(salvo che non intendano associarsi).

La raccolta degli incassi verrà naturalmente destinata al finanziamento degli interventi di ricollocamento dell’opera attualmente in corso

(impianto di illuminazione, disinfestazione del coro, struttura portante metallica…).



Sarà un’occasione speciale per poter “toccare” con mano

la bellezza restaurata, perciò siate generosi!



Per confermare la tua presenza all'evento: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

o invia pure un messaggio WhatsApp, specificando il turno che preferisci:

Marco: 3473076810

Gianna: 3391826944



Vi aspettiamo numerosi!



La Presidente

Gianna Rogialli

