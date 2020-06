Ecofuturo Festival raddoppia con lo spazio Crowdfunding

Quest'anno Ecofuturo Festival raddoppia ed ospiterà anche la finestra del Festival del Crowdfunding organizzato dalla Fondazione Fenice (presso il cui bellissimo Green Energy Park a Padova si terranno come ogni anno tutte le iniziative) in collaborazione con lo European Crowdfunding Network

Si terranno quindi dal 14 al 18 luglio una serie di eventi per diffondere e informare sulle possibilità legate al tema del finanziamento di progetti con donazioni diffuse, raccolte attraverso piattaforme digitali. Un'occasione molto importante per far conoscere a tutti questo nuovo paradigma sociale ed economico, una nuova frontiera della cooperazione e dello sviluppo economico poiché il crowdfunding è innanzitutto innovazione sociale prima ancora che economica.

Tra gli ospiti delle varie sessioni segnaliamo Licia Colò, Maurizio Melis, Luca Mercalli, Massimo Cirri e Jacopo Fo con cui si potrà fare aperitivo innsieme

Gli incontri oltre che dal vivo, possono essere seguiti anche in streaming.

Per scaricare il programma, iscriversi gratuitamente e richiedere informazioni, questo il link dedicato: festival-del-crowdfunding-programma

Programma

14 Luglio 2020 ore 16.30 Parco Fenice



Crowdfunding Real Estate: interventi sul patrimonio edilizio e punti di contatto fra le comunità energetiche e il Crowdfunding

Leonardo Grechi Walliance, Massimo Bolzicco Civiesco (Esco), Carlo Allevi WeAreStarting e Emanuele Pavanetto Salomè (Esco)

Corner Campaign Manager: campagne di successo MILANO, North Loreto: ristrutturazione di ex fabbrica e riconversione a residenziale per la realizzazione di 23 nuovi appartamenti. BROOKLYN, 669 St Marks Ave: demolizione e nuova costruzione di edificio di 10 appartamenti nel quartiere residenziale Crown Heights a Brooklyn



15 Luglio 2020 ore 16.30 Parco Fenice



Equity Crowdfunding: l’evoluzione dell’Equity Crowdfunding oltre alla prospettiva dell’incentivo fiscale del 50%

Perchè investire nell’Equity e chi sono gli investitori ideali

Alessandro Scutti Starsup

Massimiliano Braghin Infinity Hub s.p.a

Federico Leonardi BacktoWork24 e Edoardo Reggiani BacktoWork24

Antonella Grassigli Doorway

16 Luglio 2020 ore 16.30 Parco Fenice



Crowdfunding Civico: Il concetto di crowdfunding civico e le sue diverse declinazioni fra equity e reward

Martina Lodi Art-Er

Rita Scottini Trentino Sviluppo

Corner Campaign Manager: presentazione campagne di Crowdfunding Civico: Progetto Energetico (equity) Solar Konzept We Are Starting Fv comunità energetica in Puglia Progetto Rigenerazione Urbana (reward) spazi pubblici e animazione GreernLine Padova: Associazione Mimosa Progetto Rigenerazione bene cultuale convento e di un agriturismo (reward)

Io Sono Diogene Agriturismo cooperativa e Giardino della Bellezza



17 Luglio 2020 ore 16.30 Parco Fenice



Crowdfunding Lending : lo scenario normativo del Lending per la ripresa delle PMI e la tutela dei prestatori

Modelli e scenari innovativi per lo sviluppo del Lending: il ruolo delle banche, delle imprese, della PA e degli investitori privati.

Claudio Montesion Starteed

Ludovico Monforte Unioncamere Lombardia (intervento Online Consob)

Daniele Zini October

Corner Campaign Manager: presenta esempi di portfolio October: Investitore Istituzionale: Fondo October 3 Portafoglio di un investitore privato: diversificazione e accesso a basso capitale



18 Luglio 2020 ore 16.30 Parco Fenice



Campagne di Reward/Donation nell’ottica del Social Impact

Angelo Rindone Produzioni dal Basso

Emiliano Bonadio Ecornaturasì

Corner Campaign Manager: presenta tre campagne di Reward/Donation di Produzioni dal Basso

Premio di ringraziamento alle Piattaforme aderenti al Festival

