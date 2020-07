Monica Frassoni per Ecquologia: Una analisi puntuale dell’accordo in UE

È indubbio: l’accordo di ieri al Consiglio europeo è davvero storico: la possibilità di avere una sorta di “euro-bonds” garantiti dal bilancio UE e quindi da tutti i membri era inimmaginabile fino a pochi mesi fa; ma poiché inimmaginabile era anche la crisi del Covid, non riuscirci sarebbe stata una totale débâcle, date le circostanze davvero tragiche.

Comunque sia quello di ieri non rappresenta un accordo preciso in tutte le sue parti, anzi: si apre una battaglia sia a livello europeo che nazionale per definirne i contorni e in particolare l’applicazione concreta di una serie di programmi, accordi, misure che dovranno passare in parte dal Parlamento europeo, in parte dalla Commissione e dallo stesso Consiglio dei Ministri nelle varie formazioni tematiche. Anche per novità potenzialmente molto significative come le nuove eco-tasse sulla plastica o la CO2, sarà tutto da vedere se si riuscirà a trovare un accordo unanime sulla loro effettiva realizzazione. Ci sarà anche da capire come queste decisioni saranno calate nelle realtà nazionali e su questo il dibattito in Italia dimostra che ci sono molti (me compresa) che hanno forse un po’ di Rutte dentro di loro e sperano che criteri chiari, soprattutto in materia di Green Deal e digitalizzazione, possano evitare derive assistenzialiste, sviluppiste e affaristiche già in vista, come ponti e autostrade inutili, sconti e condoni, sussidi fossili a gogo e altre amenità.

Ciò detto, sono varie ragioni per il quale questo lungo vertice di Capi di Stato lascia un po’ di amaro in bocca. La prima è che la parte dei sussidi del Fondi di recupero viene drasticamente tagliata da 500 a 390 miliardi e tagli drastici e miopi sono fatti anche al bilancio pluriannuale che rimane a 1074 miliardi, più o meno come prima del COVID. Meglio che nulla considerando che i “frugali-avari” volevano zero sussidi, ma comunque rimaniamo molto al di sotto del necessario. La seconda è che nello svolgimento dei negoziati e nei commenti su vincitori e vinti prevale nettamente l’idea che la UE sia un Bancomat sul quale competere per tirare fuori più soldi possibile: quanti soldi vanno agli uni e agli altri è la misura del successo o del fallimento. Non c’è praticamente stato spazio -cosa non nuova questa- per una discussione sul ruolo della UE, sulla visione strategica che deve guidare le scelte finanziarie; si sono salvate le priorità Green deal e digitalizzazione, ma perché erano già state adottate e comunque con la grande autonomia data ai paesi per applicarle ne vedremo davvero delle belle nei prossimi mesi. Non è un caso che i tagli più significativi fatti per concedere regalie e sconti agli “avari” e non solo e per arrivare ai 750 miliardi di Next Generation EU siano stati precisamente rispetto alle politiche e misure europee più innovative, quelle che la pandemia ha dimostrato essere indispensabili per prepararci e difenderci da questa e da future crisi: la ricerca (Horizon) passa da 15 a 5 miliardi, l’importante iniziativa Eu4Health che nella proposta della Commissione valeva 9,4 Miliardi di euro viene cancellata del tutto, come pure il fondo per aiutare subito le piccole e medie imprese; Invest-EU, il successore del Piano Juncker passa da 30 a 5,6 miliardi; il Just transition Fund che dovrebbe accompagnare le regioni più “fossili” nella riconversione verde passa da 30 a 10 miliardi di euro in sette anni, e via tagliando. Anche la prevista e necessaria ricapitalizzazione della Banca europea degli Investimenti rimane per ora al palo in attesa delle decisioni del Board composto dai rappresentanti dei ministri delle finanze a fine anno. Rinazionalizzazione ancora più spinta dunque: meno soldi per programmi europei, più risorse e rimborsi agli stati. Su questo, è possibile e molto auspicabile che il Parlamento europeo dia battaglia per recuperare almeno una parte dei fondi persi, dato che ha il potere di respingere le Prospettive finanziarie e co-decide sui bilanci annuali. Ma molti dubitano che l’unica assemblea sovranazionale democraticamente eletta con poteri legislativi al mondo abbia la forza e le maggioranze per farlo. Vedremo.

Quanto al molto discusso tema della governance, cioè chi decide infine sull’erogazione di prestiti e sussidi, la vittoria di Rutte e i suoi è reale sul principio della preponderanza dei governi sulle istituzioni comuni, ma la sua applicazione sarà veramente improbabile: difficilmente i governi metteranno un loro pari sul banco degli accusati: prova ne sia il caso dell’Ungheria e della Polonia che smantellano quasi indisturbati il loro già fragile sistema democratico da anni; in realtà la Commissione può essere molto più obiettiva nell’applicazione dei criteri che gli stati membri. Quindi spostare il potere dalla Commissione al Consiglio è sbagliato sia perché rende più arbitraria e politicizzata la valutazione dei vari programmi che perché diminuisce ancora il ruolo delle istituzioni comuni a vantaggio del metodo intergovernativo che in questi 5 giorni ha dimostrato tutti i suoi limiti e la sua -passatemi il termine- estrema bruttezza. Stesso discorso vale per la clausola sul rispetto dello stato di diritto per ottenere i fondi, che passa da un meccanismo quasi automatico a un complesso sistema di ricorsi e rinvii che resta in fine in mano ai governi. Come per la procedura prevista dall’art. 7, che in teoria può portare alla sospensione dei diritti di uno Stato e che è aperta da mesi e mesi per Polonia e Ungheria, se ne farà molto poco, a meno che il Parlamento riesca a strappare qualche miglioramento nel corso dei prossimi negoziati .

Che conclusioni tirare per il futuro da questo Consiglio Europeo?

La prima è che siamo di fronte a un ennesimo “dejà-vu” che la crisi del Covid ha solo in parte limitato. Dall’inizio della mia « carriera » di federalista europea in anni ormai lontanissimi, ho visto un numero veramente considerevole di Consigli europei o negoziati terminati con soluzioni degne di quel tale, specialista “in complicazioni di affari semplici” e nei quali i risultati storici sono stati oscurati da inutili cavilli e dalla volontà di molti di rallentare l’azione della UE piuttosto che renderla più spedita. E tutti, invariabilmente, hanno avuto un risultato inferiore alle aspettative, cosa che negli anni ha avuto un impatto devastante sulla capacita della UE di agire nell’interesse degli europei. La ragione è sempre la stessa. Il principio di unanimità e dunque il diritto di veto. Se la BCE funzionasse all’unanimità probabilmente non ci sarebbe più l’euro. Se nel 2007 la Merkel (ancora lei) non avesse accettato di imbarcare i polacchi concedendo l’unanimità sulle decisioni strategiche sul clima oggi saremmo senza dubbio più avanti; se non ci fosse l’unanimità sulle tasse, oggi magari gioiremmo di una carbon tax vecchia di decenni perché la prima a proporla fu la Commissione Delors. Avremmo anche una legge su pluralismo e contro le concentrazioni dei media, forse Orban non avrebbe avuto mano libera, eccetera eccetera…Anche in questi giorni è stata la regola dell’unanimità che ha conferito tanto peso a Rutte e all’ancora più pericoloso Kurz. Due uomini cinici che come gli altri tre frugali non avevano assolutamente nulla da perdere e sono restati totalmente insensibili agli alti appelli al senso europeo o ai borbottii dei loro alleati di governo: a loro – e lo hanno detto- interessa solo la scena interna e visto che possono bloccare tutto lo hanno fatto senza problemi finché è convenuto, sapientemente approfittando della debolezza di Charles Michel che ha concesso loro subito grandi sconti, del fatto che la Merkel non aveva gran voglia di forzare e che Macron sapeva perfettamente che doveva tenere i tedeschi dalla sua parte e non rischiare di perderli con posizioni troppo dure.

Insomma senza l’obbligo dell’unanimità l’Unione sarebbe un’Unione, magari da un bel po’ di anni e oggi avremmo ben altri strumenti comuni. Perciò, senza liberarsi di questo cancro non sarà possibile andare avanti al ritmo e con le regole e risorse necessarie.

Il problema è però che per riformare i Trattati e rimuovere la regola dell’unanimità ci vuole…l’unanimità. Come uscirne? Ci sono due strumenti da utilizzare. Il Parlamento europeo e …gli europei ed europee, in particolare quelli che a milioni hanno invaso le strade d’Europa per chiedere azione e risorse contro i cambiamenti climatici e a favore dei diritti di tutti e tutte.

Il Consiglio europeo ha l’abitudine di tenere il PE fuori dalla stanza dei bottoni anche arrogandosi poteri che i Trattati non gli conferiscono, dato che non ha un ruolo legislativo ma di indirizzo strategico, e anche in questo caso se li è presi allegramente: sta al Parlamento europeo rimettersi al centro dell’iniziativa contro la deriva intergovernativa della UE, usando al massimo e in modo rumoroso i vasti poteri che ha conquistato nel corso degli anni. È in posizione di riprendere anche l’iniziativa costituente, coinvolgendo anche coloro – e sono tanti- che vedono come imprescindibile una azione comune in materia di sviluppo economico e sociale, lotta ai cambiamenti climatici, stato di diritto e conflitti alle nostre porte. Sarebbe peraltro un buon momento per approfittare del fatto che per una volta molti governi hanno vissuto malissimo le azioni dei “frugali-avari” e che una discussione seria sul rilancio di una Europa magari più stretta ma più coesa e democratica può diventare indispensabile. Non è un caso che nel programma della Presidenza tedesca si parli anche di eventuali modifiche dei Trattati e che sarà difficile evitare questo tema nella Conferenza sul Futuro dell’UE che dovrebbe aprirsi in autunno. Insomma: piuttosto che cantare vittoria di fronte a soldi più o meno facili o deprimersi del tutto di fronte alle gesta di ragazzotti (e ragazzotte) biondi e arroganti meglio prepararsi a usare al massimo ciò che di buono c’è nell’accordo di stanotte e rilanciare la battaglia per rafforzare democrazia e integrazione europea. L’alternativa, l’abbiamo vista nel sorriso di Rutte e nella dichiarazioni furbette di Orban.

Monica Frassoni già Presidente Europeo dei Verdi

