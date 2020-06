Il corpo pensante: Pensieri ed emozioni sono alla base dell’armonia tra corpo e mente

Nella riproposizione di articoli tratti da Ecofuturo Magazine, la rivista bimestrale online delle innovazioni di Ecofuturo è questa volta il turno di un approfondimento apparso sul numero 2 della rivista, del Dottor Espedito De Leonardis, medico chiropratico, curatore della sezione Ecosalute di Ecofuturo Festival.

La voglia e il bisogno di capire quella magia, rappresentata dal corpo umano, insieme a una grande curiosità scientifica, mi ha portato sempre di più ad addentrarmi nei suoi segreti e nelle sue meraviglie. Tutte le nostre cellule, per esempio, si ricambiano mantenendo però una loro “memoria”.

Eraclito, filosofo greco, affermava che non si può camminare nello stesso fiume due volte perché c’è nuova acqua che scorre, anche se rimane il medesimo fiume. Nello stesso modo noi ricambiamo, più velocemente di quanto crediamo, le nostre cellule, mantenendo il medesimo corpo. Cambiamo producendo una nuova pelle una volta al mese, l’intero rivestimento dello stomaco ogni cinque giorni, produciamo un nuovo fegato ogni sei settimane e un nuovo scheletro ogni tre mesi.

Quando noi pensiamo di essere il nostro corpo fisico, alla luce di tutto ciò dobbiamo ricrederci e accettare il fatto che quel modello di corpo fisico di tre mesi prima non è più lo stesso di quello attuale.

Ma cosa è che equilibra, armonizza e collega il modello fisico che ero con quello che sono e quello che diverrò?

Questa realtà è l’armonia corpo-mente che ha alla base un pensiero o un’emozione. Il pensiero è l’unità di quanto del nostro corpo, è quell’impulso che motiva e gestisce le azioni, un insieme di informazioni provenienti dalla nostra coscienza. E quando noi abbiamo un pensiero, una sensazione o un’idea, quindi pensiamo, il nostro cervello produce una serie di sostanze chimiche conosciute come neuropeptidi, come scoperto da una poetessa della medicina, Candace Pert.

La dottoressa Pert ha rivoluzionato, con le sue scoperte, il modo in cui si pensava funzionasse il sistema nervoso. Ha scoperto che quando una cellula del cervello vuole comunicare con un’altra produce una sostanza chimica chiamata appunto neuropeptide. I neuropeptidi sono sostanze che si attaccano ad una sede recettiva di un’altra cellula e cosi su un’altra fino a quando il messaggio non è stato completato.

Ma quale è l’origine del neuropeptide? La risposta è: un pensiero. Quindi il concetto fondamentale e che noi siamo i pensatori comandati dal pensiero.

Ma proviamo ad andare oltre. Il nostro sistema immunitario è costituito anche da monociti, che sono talmente piccoli, undici micron, che in un centimetro vi sono circa diecimila monociti. Il monocite fu la prima cellula in cui furono trovate le sedi dei recettori per neuropeptidi oltre che sulle cellule del cervello e queste sedi erano identiche a quelle del cervello stesso. Questo vuol dire che il nostro sistema immunitario “intercetta” il dialogo neurologico interno. Non possiamo avere una sensazione o un’emozione senza che il nostro sistema immunitario non lo venga a sapere. E questo influenza il sistema immunitario.

La successiva sorprendente scoperta fu che anche le cellule immunitarie producessero neuropeptidi. In altre parole abbiamo un sistema immunitario pensante che può non solo ricevere ma anche generare i suoi neuropeptidi.

L’ulteriore scoperta fu il ritrovamento di sedi di recettori per neuropeptidi nelle altre varie parti del corpo, dal fegato ai reni, dallo stomaco all’intestino. Ed anche questi, oltre ad essere recettori, sono anche produttori di neuropeptidi.

Per cui in altre parole noi abbiamo un corpo pensante. La mente quindi non è confinata nel cervello, il cervello non è la mente. La mente si trova in tutto il corpo, in ogni singola cellula del nostro corpo.

Noi, quindi, non siamo corpi fisici che imparano a pensare. Siamo pensieri che imparano a creare, a modellare e gestire un corpo fisico. Siamo impulsi di intelligenza divina che sanno creare. Siamo pensieri, siamo emozioni che traducono una frequenza, una vibrazione, un’emozione in una creazione: il nostro corpo fisico. Questo grande capolavoro.

Espedito De Leonardis

Medico Chiropratico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.