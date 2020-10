GABBIE, EVI (M5S): UE ASCOLTI I CITTADINI E AGISCA SUBITO, INVIATA LETTERA ALLA COMMISSIONE PER DIRE BASTA A QUESTA CRUDELTA'

"A pochi giorni dalla consegna ufficiale delle circa 1 milione 400 mila firme autenticate a sostegno dell'Iniziativa dei cittadini europei (ICE) "End the Cage Age", per l'introduzione di un divieto europeo all'uso delle gabbie nell'allevamento, ho scritto una lettera alla Commissione europea, sottoscritta da 86 europarlamentari di diverse nazionalità e schieramenti politici, per chiedere all'esecutivo UE di ascoltare i cittadini e mettere fine a questa pratica crudele, che non può trovare spazio nell'Europa di oggi. Parliamo di una battaglia di civiltà che non solo incontra il pieno sostegno dei cittadini ma che ormai, come dimostra questa iniziativa, beneficia di un supporto bipartisan anche all'interno del Parlamento UE ", dichiara Eleonora Evi, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e Vice-Presidente dell'Intergruppo per il benessere degli animali al Parlamento europeo.

"Ogni anno sono oltre 300 milioni gli animali che sono costretti a trascorre tutta o parte della loro vita rinchiusi in una gabbia, in molti casi non più grande della dimensione di un foglio A4. Pratiche di allevamento intensivo, come l'allevamento in gabbia, sono oramai viste dai cittadini europei come vere e proprie aberrazioni che devono essere relegate al passato. Grazie al risultato straordinario raggiunto da questa ICE, il messaggio arriva forte e chiaro alle istituzioni europee, che ora sono tenute ad agire con ambizione, per fare in modo che l'Europa abbandoni al più presto un sistema alimentare fondato sulla sofferenza e lo sfruttamento di milioni animali e guardi finalmente al futuro", conclude Evi.

Comunicato Stampa

Eleonora EVI

Member of the European Parliament Movimento 5 Stelle

Committee on Environment, Health and Food Safety

Committee on Petitions

