Nuovo piano Terna a novembre: focus sulla decarbonizzazione

Il CEO Terna Donnarumma anticipa gli indirizzi generali del nuovo piano Terna che vede tra le priorità il controllo della sovrapproduzione di energia e il sistema degli accumuli, elementi fondamentali per procedere nella migrazione del modello energetico verso le energie rinnovabili e la progressiva decarbonizzazione del sistema elettrico nazionale.

Entro la fine dell’autunno, presumibilmente nel mese di novembre, Terna presenterà il suo nuovo piano industriale, come ha detto, nel corso del 20esimo Energy Summit organizzato da 24 Ore Eventi in collaborazione con Il Sole 24 Ore, l'amministratore delegato di Terna Stefano Donnarumma.

Nel corso dell'evento il manager TERNA ha evidenziato le diverse priorità del nuovo piano, tra le quali figurano il tema del controllo della sovrapproduzione di energia e dunque di lavorare sul sistema degli accumuli, permettendo al sistema elettrico di rispondere ai contributi delle fonti rinnovabili non programmabili.

Tema fondamentale è poi quello della decarbonizzazione, assolutamente decisivo, sul quale Donnarumma precisa che “Una partita che deve essere vinta e che sarà indicata chiaramente nel piano decennale di Terna: lo stiamo rivedendo ulteriormente per ipotizzare un’accelerazione in questa direzione e il clima in cui ci troviamo potrebbe essere favorevole per gli iter autorizzativi, anch’essi importanti”.

