Inizia il percorso per la prima Fiera Virtuale di ecoinnovazione: ECOFUTURO VR - Exco

Sono già decine le adesioni per la fiera digitale di Ecofuturo che riunirà gli imprenditori delle ecotencologie in un mondo virtuale creato appositamente per loro.

La fiera, l’ultima novità del Festival Ecofuturo, aprirà ufficialmente durante un evento dedicato, il 16-17-18 novembre, giorno in cui potranno avere accesso agli stand online già migliaia di persone.

Qui una breve anticipazione dell’esperienza virtuale: https://youtu.be/x_2eWE70Bkk

A causa della pandemia di Covid19, centinaia di eventi commerciali in tutto il mondo sono stati annullati o rinviati, imponendo forti limitazioni a molti settori e mettendo in difficoltà le aziende espositrici. Dall’esigenza di superare i confini logistici e ridare avvio allo scambio di idee, prodotti e servizi del mondo dell’ecologia, nasce il progetto Ecofuturo VR, la fiera virtuale delle ecoinnovazioni. Si tratta di una vera e propria vetrina per le aziende non solo sul mercato italiano, ma anche su quello internazionale grazie alla funzionalità multilingua che permetterà agli standisti di tradurre i loro prodotti e le loro idee in lingua inglese e francese. Il progetto Ecofuturo VR nasce per contribuire a ridurre sempre più l’impatto pesantissimo di una fiera fisica, ma che permette di usufruire di tutte le opportunità degli eventi tradizionali e dal vivo. Si tratta infatti di una vera e propria fiera che prevede stand personalizzati esattamente come in uno spazio fisico, ma senza spostare persone o cose, dove i clienti possono entrare in totale autonomia, interloquire con imprenditori e altri consumatori, conoscere le aziende e i loro prodotti. Uno scambio reale di conoscenze grazie alla rete dei più virtuosi esempi di imprese ecotecnologiche. I clienti-navigatori possono immergersi in una esperienza unica, ma stando comodamente seduti nel proprio ufficio, da soli o facendo networking confrontandosi in riunione contemporaneamente con i propri stackeholder. Su un solo spazio virtuale sono presenti tutti gli espositori e questo rende facile e immediato il contatto con buyer e stampa, l'organizzazione di incontri in tempo reale e prendere contatti per un appuntamento o approfondimenti. Persino partecipare a webinar, incontri di formazione e seminari. Ogni espositore può essere contattato in tutta sicurezza con modalità diverse scegliendo un accesso libero per tutti i visitatori, oppure un accesso riservato e autorizzato per accedere a contenuti più specifici.

Ecofuturo VR sarà presentata online, alle 18.00, lunedì 28 settembre, in un incontro e confronto con l’ideatore Fabio Roggiolani, Michele Dotti cofondatore di Ecofuturo e alcuni imprenditori protagonisti della Fiera.

Scarica la brochure di Ecofuturo VR EXCO

