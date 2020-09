In onda nel weekend Ecofuturo Estate

Sabato e domenica andrà in onda Ecofuturo Estate.

Uno speciale di 50 minuti sul Festival Ecofuturo che si è tenuto a Padova dal 14 al 18 luglio scorso, uno dei primi eventi svolti in presenza dall'inizio della pandemia.

La trasmissione raccoglie il meglio del Festival, dalle interviste agli imprenditori, alla presentazione di ecotencnologie rivoluzionarie, alle immagini della mostra di poesia visiva e tanto altro ancora.

Nella conduzione, insieme a Michele Dotti, si alternano i volti conosciuti di Ecofuturo, gli altri suoi fondatori Jacopo Fo e Fabio Roggiolani e il giornalisti Sergio Ferraris ed Elena Pagliai.

Una delle grandi novità del Festival è stata la presentazione dei batteri idrogenanti, una scoperta rivoluzionaria che permetterà di sfruttare l'idrogeno come fonte primaria. Tema che non poteva mancare quello della sanificazione e delle tante tecnologie per purificare l'aria. La mobilità elettrica con soluzioni di carburanti alternativi e riqualificazione di veicoli attraverso il retrofit, auto elettriche e imbarcazioni green per incentivare il grande progetto delle autostrade del mare. Agricoltura sostenibile ed economia circolare, riscoprire il valore della terra. Le sessioni di ecosalute per realizzare il detto mens sana in corpore sano. Insomma non si possono elencare tutte le novità del Festival 2020 quindi vi suggeriamo di vederle coi vostri occhi.

Qui il link con gli orari e i canali televisivi in cui andrà in onda la trasmissione estiva di Ecofuturo!

https://www.foxproduction.it/fox/download/orari2020/ECOFUTUROSPECIALEORARIDEFINITIVI.pdf



Buona visione!

