Economia e ambiente: Patty L'Abbate in libreria con "Una nuova economia ecologica"

L'economista ecologico Patty L'Abbate, senatrice della Repubblica, torna sui temi scientifici a lei cari con il suo ultimo libro "Una nuova Economia ecologica" (Edizioni Ambiente): un volume in cui si ricostruisce il pensiero degli ultimi decenni sull'economia ecologica per poi virare sulla necessità di adottare nuovi modelli economici.

Il lettore verrà guidato attraverso i concetti base della contabilità ambientale, un tema fondamentale per un approccio razionale alle questioni legate alla sostenibilità. Le nuove sfide - dalla perdita di biodiversità ai cambiamenti climatici, dal depauperamento del capitale naturale alla decarbonizzazione – sono complesse e hanno dimensioni globali, devono essere affrontate con un approccio sistemico e con il coinvolgimento di tutti. Abbiamo bisogno di ridisegnare l'intero sistema, abbiamo bisogno di un nuovo paradigma.

«Cosa è veramente importante per noi? Per la prima volta nella storia della Terra, una specie è riuscita a cambiare le condizioni di vita della propria esistenza. Come possiamo risolvere i problemi che noi stessi abbiamo creato? Nell’epoca della resilienza, dove è ovvio che non ci sono confini fra natura e società, ma il tutto è collegato, è necessaria una nuova economia ecologica, un approccio sistemico di transizione per andare oltre il covid-19, il cambiamento climatico e la crescente disuguaglianza all'interno del paradigma esistente. Per rendere il mondo un posto migliore, la sinergia tra economia ed ecologia deve essere intensificata, è necessario un Green New Deal, che sostenga la transizione energetica, l’innovazione e le filiere produttive, l’inclusività e la transizione occupazionale. E ‘necessario educare una nuova generazione di green manager del futuro», ha detto Patty L'Abbate.

"Una nuova economia ecologica" è un libro pensato come testo base per studenti provenienti da settori scientifici, economici e gestionali, ma anche per i professionisti. È rivolto a tutti i giovani, i concetti sono stati esemplificati per essere utilizzati in generale come strumento di educazione ambientale, una porta aperta per una progettualità futura, un orizzonte sulle professioni del domani. Il libro fornisce un supporto ai politici e ai cittadini che cercano legami tra sostenibilità e sviluppo, per emergere dall’emergenza e salvare l’economia e il pianeta.

Nel volume ci sono molti temi oggi al centro del dibattito pubblico, affrontati con rigore scientifico. Le prefazioni sono di Tommaso Luzzati, docente universitario a Pisa, e di Catia Bastioli, imprenditrice e presidente del Kyoto Club.

Il libro verrà presentato sabato prossimo 11 luglio, alle 22.40, al Festival del Libro Possibile di Polignano a mare; moderatore dell’evento sarà il giornalista del TG1 Leonardo Metalli, mentre Stefano Leoni, della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ex presidente del WWF, dialogherà con la senatrice sul palco.

Patty L'Abbate, fa parte della Commissione permanente Territorio, Ambiente, beni ambientali, è un economista ecologico PhD, docente in Management delle risorse naturali e delle energie rinnovabili. Ricercatrice nei settori dell’Economia Circolare, Contabilità ambientale, Life Cycle Thinking ed Ecoinnovazione.

È stata relatrice del decreto Clima, ha partecipato come delegazione italiana ai Summit mondiali sul Climate Change, COP24 e COP25. Autrice di Green Accounting and management for Sustainable Manufacturing in the Textile Industry, (2020, Edizioni Ambiente). Autrice del capitolo Small-Size vanadium redox Flow batteries: An Environmental Sustainability Analysis via LCA, in Life Cycle Assessment of Energy Systems and Sustainable Energy Technologies, edito da Springer. I suoi paper sono pubblicati su Journal of Cleaner Production, International journal of hydrogen energy, Land Use Policy.

Informazioni e contatti: 3384320402

