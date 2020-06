Rinascere Rinnovabili: online il secondo numero di Ecofuturo Magazine

E’ online, gratuitamente, il secondo numero per il 2020 di EcoFuturo Magazine, la rivista dedicata alle innovazioni ecotecnologiche creata dal gruppo fondatore del Festival Ecofuturo. E proprio all’edizione di quest’anno del Festival è dedicato ampio spazio con un nutritissimo programma (appuntamento a Padova dal 14 al 18 luglio 2020, come ogni anno tutte le sessioni saranno trasmesse anche online su Facebook)

Leggendo questo numero della rivista da non perdere l’intervista a Elly Schlein dal titolo Ecologia coraggiosa: Elly sta tentando di cambiare il panorama dell’ecologia politica italiana parlando di decarbonizzazione, rinnovabili, patto per il Clima… Ed ancora: l'editoriale del Direttore Michele Dotti, gli approfondimenti di Sergio Ferraris, la mobilità sostenibile con Maurizio Fauri, meno burocrazia per far decollare le rinnovabili con Fabio Roggiolani, ovviamente un focus sull’Ecobonus 110%, un racconto sui comuni virtuosi di Marco Boschini, le autoproduzioni di Lucia Cuffaro e molto altro ancora per più di 80 pagine..

Lunedì 22 giugno dalle ore 17:30 alle 19:00 la rivista sarà presentata in diretta streaming, con una riunione aperta della redazione e vari ospiti speciali.

Seguiteci sulla pagina Facebook di L’Ecofuturo Magazine oppure su quella di Ecofuturo Festival

Clicca qui per leggere EcoFuturo Magazine numero 2

Clicca qui per leggere gli altri numeri della rivista

