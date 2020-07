Foreste urbane ed orti comunitari: la fotografia della filiera green urbana italiana in un nuovo report

Un nuovo report, il “Flormart Green City Report”, fornisce una prima significativa indagine sulla filiera green italiana, indicando le tendenze cittadine nel periodo post-crisi basate su riqualificazione del verde esistente e di implementazione di aree comuni.

Una grande fiducia quella che gli operatori del mercato del verde urbano ripongono nella ripresa post-covid, secondo il Flormart Green City Report, la prima indagine nazionale sui settori di riferimento delle fiere B2B lanciata da Padova Hall nell’ambito del progetto “Data Monitor”. A risultare in crescita sono i comparti legati alle piante, alla manutenzione e progettazione del verde urbano, mentre alcune problematiche sono stati riscontrati per i settori satellite di macchinari e arredi ludici e sportivi.

Si tratta di una indagine, i cui risultati sono stati presentati durante l’appuntamento online Flormart OnLife Roadshow, basata su dati raccolti a giugno 2020 su un campione di 157 addetti della filiera green, appartenenti al mondo degli accademici, dei produttori, degli agronomi e degli amministratori, che evidenzia come l’emergenza sanitaria da covid-19 abbia avuto un grande impatto sulla maggior parte degli intervistati. Le cause sono da ricercarsi in una significativa riduzione degli ordini e nella mancanza di risorse economiche per far fronte al periodo di chiusura.

Al di là delle difficoltà è stato comunque ben il 34% degli intervistati a dare una risposta positiva in merito alla reazione del comparto alla crisi da COVID-19.

Sembrano apparire incoraggianti i risultati conseguiti nell’ambito del verde urbano, con la tendenza nelle grandi e piccole città italiane alla riqualificazione di aree esistenti e di implementare gli spazi dedicati a foreste cittadine, orti comuni, giardini comunitari e parchi ricreativi.

Uno sviluppo in ottica green quindi per le nostre città, con alcune che hanno già avviato efficaci politiche per il verde urbano: per il 23,1% dei rispondenti Milano è la città più verde d’Italia seguita da Torino con il 22,8% dei consensi e da Padova per il 9,2%.

Sul nuovo rapporto il commento di Luca Veronesi, direttore generale di Padova Hall, secondo il quale il percorso intrapreso da Fiera di Padova esprime il desiderio di “rimanere accanto alle imprese e ai protagonisti delle nostre manifestazioni per tutto l’anno”. Il prossimo passaggio dell’iniziativa prevede il coinvolgimento di TecnoBar&Food e Green Logistics Expo per sviluppare per la filiera green “una seconda rilevazione a fine estate e una terza prima del Flormart City Forum dell’1 dicembre, quando i dati potranno fornirci indicazioni ancora più precise sull’evoluzione in atto dei trend”.

