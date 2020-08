Nuovo parco fotovoltaico record in Puglia

In italia vi è nuovo record solare, con il collegamento alla rete elettrica del più grande parco fotovoltaico d’Italia, annunciato in questi giorni dalla società danese European Energy. L’impianto si trova in Puglia, regione che vanta la maggiore potenza fotovoltaica installata a livello nazionale, nei pressi di Foggia, e con i suoi 275mila moduli solari straccia qualsiasi precedente primato di taglia, surclassando con i suoi 103 MWp installati, gli 84 MW dell’ex record nazionale del parco fotovoltaico di Montalto di Castro (Fonte immagine copertina: European Energy).

Si tratta di un progetto ultimato in appena un anno dall’inizio lavori come si legge in una nota stampa della società danese con Knud Erik Andersen, CEO di European Energy A / S.: “Abbiamo investito molto in questo progetto e siamo riusciti a stabilire una grande collaborazione con i subappaltatori italiani. Più di 400 persone sono state coinvolte nella costruzione e altre gestiranno e manterranno l’attività durante il ciclo di vita di trenta anni dell’impianto”.

Oggi la struttura ricopre con i suoi moduli 1.500.000 metri quadrati, pari a circa 200 campi da calcio; un‘estensione che a regime dovrebbe garantire una produzione di 150 GWh di elettricità l’anno. Ovviamente non si tratta solo di taglia, come spiega il responsabile di European Energy in Italia, Alessandro Migliorini. “Le condizioni climatiche e le giornate di sole nel sud Italia sono perfettamente abbinate alla tecnologia solare all’avanguardia. L’impianto solare è composto da un totale di 275.000 moduli di ultima generazione ed è stato progettato e realizzato con la tecnologia più avanzata”.

Importanti i nuovi target prestazionali, dal momento che se si confrontasse questo parco fotovoltaico con uno realizzato 5 anni fa, il nuovo progetto European Energy è fino al 50 per cento più efficiente, producendo molta più energia a parità di estensione superficiale, .

Il nuovo impianto solare va a collocarsi al 17° posto mondiale per capacità produttiva con un unico punto di connessione.

La nuova centrale fotovoltaica dovrebbe garantire energia per soddisfare i consumi elettrici di una città con 200.000 abitanti, con un risparmio di oltre 80.000 tonnellate di CO2 emessa all’anno.

