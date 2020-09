"Tutto quello che c'è da sapere sull'eolico onshore": la nuova infografica di ANEV e WIND EUROPE

Una nuova infografica su tutto quello che c'è da sapere sull'eolico onshore, redatta da ANEV (Associazione Nazionale Energia Vento) e da WIND EUROPE, che richiama sull'importanza che l’energia eolica, che sta avendo una grande crescita in Europa, possa consolidare questo trend. Di seguito il comunicato stampa di ANEV che introduce alla nuova infografica, scaricabile in calce all'articolo.

L’eolico offshore dovrà infatti passare dai 23 GW di oggi ai 450 GW al 2050. E l’onshore da 174 GW a 750 GW. A ciò si aggiunga il fatto che la maggior parte degli attuali impianti onshore non sarà in funzione nel 2050, e dunque si dovranno installare oltre 700 GW di parchi eolici onshore nei prossimi 30 anni. In media si tratta 23 GW all’anno. Nel 2019 in Europa abbiamo installato 12 GW di nuovo eolico onshore, l’anno prima 9 GW.

Quindi qualcosa deve cambiare. I Governi devono essere più ambiziosi. Devono semplificare le procedure di autorizzazione, facilitare il rinnovamento e pianificare nuove installazioni.

Alcuni Governi si preoccupano dell’opinione pubblica. Noi diciamo di guardare i sondaggi: oltre il 70% della popolazione vorrebbe che venissero installati più impianti eolici onshore. E soprattutto bisogna guardare i benefici: posti di lavoro, compensazioni per gli enti locali e la comunità, energia a basso costo, aria pulita e altro ancora.

Ma è sorprendente come poche persone conoscano questi benefici. Per questo abbiamo promosso una infografica insieme a Windeurope per raccontare cos’è l’energia eolica onshore. Con argomenti, fatti e cifre.

Sfatiamo i miti e sensibilizziamo l’opinione pubblica. Per favore, usatela!

Scarica l'infografica "Tutto quello che c'è da sapere sull'eolico onshore" di ANEV e WIND EUROPE

Ufficio Comunicazione ANEV

Lungotevere dei Mellini, 44 - 00193 - Roma

Tel: +390642014701 - Fax: +390642004838

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.anev.org

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.