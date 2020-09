“Il ruolo dell’idrogeno alla luce della strategia europea per l’idrogeno”: Convegno FREE il 9 ottobre a Roma

Un interessante convegno incentrato sul tema dell'idrogeno, quello organizzato dal Coordinamento FREE il prossimo 9 ottobre a Roma presso l'Hotel Nazionale, Sala Capranichetta, in Piazza Montecitorio dalle 9:30 alle 13:00. L'obiettivo del convegno sarà di fare il punto delle opportunità di sviluppo dell'idrogeno e il suo ruolo nell'ambito della strategia europea.

Per l’idrogeno, soprattutto se “verde”, le carte in tavola stanno cambiando grazie a:

l’assenza di alternative tecnologiche in grado di decarbonizzare tempestivamente alcuni settori produttivi;

il ruolo essenziale nella produzione di combustibili sintetici;

l’impiego come accumulo stagionale per compensare il divario estate/inverno della produzione fotovoltaica, quando le alternative (centrali di pompaggio) non sono disponibili.

La Comunicazione della Commissione europea - “Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra” – ha fornito il quadro di riferimento per l’Alleanza europea per l'idrogeno pulito, cui parteciperanno autorità pubbliche, industria e società civile, e che «definirà un'agenda di investimenti e un portafoglio di progetti tangibili».

Sulla base delle relazioni introduttive, rappresentanti del mondo imprenditoriale offriranno un panorama delle prospettive dell’idrogeno nel contesto italiano ed europeo.

