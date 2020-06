IL COORDINAMENTO FREE INCONTRA IL GSE: Efficienza energetica e rinnovabili al centro della discussione

[Roma, 15 Giugno 2020] Una delegazione del Coordinamento FREE, guidata dal Presidente G.B. Zorzoli ha incontrato, la settimana scorsa, il Presidente Francesco Vetrò e l’Amministratore Delegato Roberto Moneta, per discutere congiuntamente le criticità relative ai temi inerenti l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia.

Nell’incontro, estremamente positivo, che ha allargato le prospettive di sviluppo delle attività congiunte, .il Coordinamento FREE ha sottolineato quanto sia importante che il GSE dia impulso a tutte le attività e alle conseguenti decisioni necessarie a supportare gli operatori nel raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazione Energia e Clima, nei settori di efficienza e delle rinnovabili.

Nello specifico, il Coordinamento FREE ha segnalato come sia necessario che si riaprano i tavoli di confronto con le Associazioni, all’interno dei quali possano essere affrontati i problemi principali incontrati dagli operatori al fine di registrarne le soluzioni, in modo da potere avere sicurezze nello svolgimento delle proprie attività. Inoltre, si è sottolineata la necessità che nelle procedure di verifica il GSE definisca dei criteri oggettivi e che vengano in maniera chiara circoscritti gli ambiti, anche temporali, entro i quali queste possano essere espletate, in modo da dare certezza a operatori che nel nostro settore investono capitali privati. Il Coordinamento FREE ha altresì ribadito che l'attuale impostazione delle norme che dettano le linee guida del Decreto Controlli sono estremamente ed inutilmente punitive nei confronti degli operatori di settore.

Infine, FREE ha auspicato che il GSE completi la propria struttura, dando piena operatività a tutte le direzioni, anche identificando forme di coordinamento tra le loro attività.

Coordinamento FREE riferimento stampa:

Sergio Ferraris, Cell: ++39 335 7417704;

mail comunicazione FREE:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ?utm_source=emailcampaign144&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=+COMUNICATO+STAMPA+FREE%3A+IL+COORDINAMENTO+FREE+INCONTRA+IL+GSE" target="_blank"> comunicazione@free- energia.it

mail personale: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ?utm_source=emailcampaign144&utm_medium=phpList&utm_content=HTML&utm_campaign=+COMUNICATO+STAMPA+FREE%3A+IL+COORDINAMENTO+FREE+INCONTRA+IL+GSE" target="_blank">sergio@ sergioferraris.it

Il Coordinamento FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) è un’Associazione che raccoglie attualmente, in qualità di Soci, 24 Associazioni in toto o in parte attive in tali settori, oltre ad un ampio ventaglio di Enti e Associazioni che hanno chiesto di aderire come Aderenti (senza ruoli decisionali) ed è pertanto la più grande Associazione del settore presente in Italia. Il Coordinamento FREE ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica nel quadro di un modello sociale ed economico ambientalmente sostenibile, della decarbonizzazione dell’economia e del taglio delle emissioni climalteranti, avviando un’azione più coesa delle Associazioni e degli Enti che ne fanno parte anche nei confronti di tutte le Istituzioni.

Sito web: www.free-energia.it

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.