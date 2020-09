Idroelettrico e fotovoltaico galleggiante: sinergia davvero promettente

L'incontro ideale tra i bacini idroelettrici e il fotovoltaico galleggiante, tecnologia che si è sempre più perfezionata in questi anni, promette grandi potenzialità di sviluppo secondo NREL (National Renewable Energy Laboratory) il principale laboratorio del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America dedicato alla ricerca e allo sviluppo sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica, il quale ha valutato le potenzialità della produzione di energia da centrali fotovoltaiche costruite negli specchi d'acqua dei bacini idroelettrici.

Una grande valenza ed opportunità quella del retrofit solare quello della antesignana di tutte le fonti energetiche come l'idroelettrico, dal momento che, sempre più spesso, le superfici di serbatoi e i bacini idroelettrici sono utilizzati per l'installazione di impianti fotovoltaici galleggianti.

Pur essendo un settore ancora di nicchia, quello del fotovoltaico galleggiante già a fine 2019 contava 2,4 GW di pannelli galleggianti distribuiti in 35 paesi nel mondo, in una vasta gamma di soluzioni installative che va dai laghi artificiali, ad ex cave inondate, impianti di stoccaggio idrico e dighe, che hanno interessato prima i paesi dell’Asia del Pacifico (Giappone, Cina, Corea del Sud, Thailandia, Taiwan), per estendersi successivamente alle Americhe ed all’Europa.

I paesi maggiormente interessati al fenomeno sono al momento quelli nei quali la disponibilità di territori disponibili è limitata o quelli dove i costi per l’uso del suolo sono astronomici.

A fare da traino al fenomeno ovviamente anche motivazioni economiche dal momento che molti impianti fotovoltaici galleggianti vengono oggi installati sui bacini idroelettrici anche per sfruttare pienamente le già presenti infrastrutture di trasmissione esistenti, semplificando drasticamente i lavori di interconnessione con la rete elettrica.

Passando a quello che è il potenziale di questa ibridazione idroelettrico-fotovoltaico, il gruppo di ricercatori statunitense di NREL ha pubblicato su Renewable Energy, un articolo nel quale si valutano i benefici di questo mix energetico. Nello specifico il team di ricerca ha analizzato tre tipologie di impianti:

sistemi in cui i pannelli solari e centrale idroelettrica sono co-localizzati ma gestiti e ottimizzati separatamente;

sistemi ibridi virtuali, dove le due produzioni energetiche sono localizzate in siti differenti ma ottimizzate attraverso accordi bilaterali;

sistemi ibridi perfettamente integrati in cui gestione e funzionamento sono “accoppiati”.

In sostanza lo studio fa emergere un potenziale significativo a livello globale per il fv galleggiante ibridato con l’energia idroelettrica che va da 3,0 TW a 7,6 TW (da 4.251 TWh a 10.616 TWh di generazione annuale”, ipotizzando però una gestione coordinata e una copertura del 20% del bacino con moduli.

Link abstract articolo "Hybrid floating solar photovoltaics-hydropower systems: Benefits and global assessment of technical potential" (Science Direct)

La Redazione di Ecquologia

